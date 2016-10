Missé presenta a Madrid les oportunitats de negoci andorranes

El secretari d'Estat de Diversificació Econòmica, Josep Maria Missé, ha presentat aquest dimarts a Madrid, a la South Summit 2016 -on competeixen les 'startups' més innovadores del moment- l'aposta del Govern per a la diversificació econòmica i l'obertura a la inversió estrangera, i la transformació de l'economia i del model fiscal.

Josep Maria Missé ha explicat, davant els assistents a la South Summit 2016, els canvis implementats a Andorra durant els darrers cinc anys per homologar el sistema a la normativa internacional, així com les mesures per facilitar la inversió estrangera al país. Missé ha qualificat el Principat com a un país atractiu a la inversió, alhora que competitiu i homologat a les normes internacionals.

El secretari d'Estat i president de la Fundació Actua ha exposat els fruits de les estratègies iniciades en diferents sectors com el d’esports, el d’educació, i el de turisme de salut i benestar, a través dels seus clústers. També ha parlat dels avenços en el desenvolupament de projectes en el sector de la innovació i la seva aplicació en les polítiques de sostenibilitat relacionades amb l’ensenyament, el turisme o el medi ambient. En aquest sentit, s'ha referit especialment a la col·laboració amb el Massachusetts Institute of Technology (MIT) per al desenvolupament de diversos projectes com la construcció del Big Data i el desplegament del vehicle elèctric autònom.

L'esdeveniment, que entre emprenedors i inversors reuneix més de 7.000 assistents, representa una de les fites de negoci més importants d'Europa i Llatinoamèrica.