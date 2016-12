MoraBanc confia a doblar en un any l'ús de la banca digital amb el llançament d'una nova plataforma

Els diferents canals online de MoraBanc són utilitzats actualment per un 25% dels seus clients, i l'objectiu és arribar en un any al 50%, amb la presentació d'una nova plataforma que permet realitzar tot tipus d'activitat bancària a través d'Internet. El director general de l'entitat, Lluís Alsina, ha explicat que 'MoraBanc Digital' és “una nova manera de fer banca” que posa a disposició dels clients una 'app' fàcil i accessible durant les 24 hores del dia, i és per això que “ens estem marcant objectius ambiciosos però creiem que el creixement vindrà sol perquè és la forma natural de comunicar-se”. En els últims cinc anys, han augmentat un 56% els contractes per utilitzar la plataforma online del banc, i l'ús de les plataformes s'ha multiplicat per tres. També cal destacar que el nombre d'operacions per Internet dels comerços d'Andorra ha crescut un 278% entre el 2011 i el 2016.

MoraBanc ha presentat aquest dimarts 'MoraBanc Digital', “una nova manera de fer banca” que té l'objectiu de passar del 25% de clients que utilitzen les seves tecnologies, al 50% en un any, “som ambiciosos però creiem que el creixement vindrà sol perquè és la forma natural de comunicar-se”, segons el director general de l'entitat, Lluís Alsina.

Es tracta d'una nova plataforma que permetrà fer qualsevol tipus d'operació bancària a través d'Internet, durant les 24 hores del dia i de manera intuïtiva, ja que l'aplicació és senzilla perquè pugui ser utilitzada per qualsevol tipus de client, amb l'objectiu de facilitar-li la feina, ja que “en cap cas tenim la intenció de tancar oficines, sinó que afegeix valor a la tasca del gestor”, segons han destacat tant Alsina com la directora de Màrqueting i Comunicació de MoraBanc, Mireia Maestre.

Algunes de les funcions principals de la nova plataforma són la capacitat de gestionar l'activitat de comptes i targetes, les inversions amb 'Broker online', consultes dels productes d'estalvi i finançament, i eines com el cercador d'oficines i caixers, i l'espai del client personalitzat. El director general de l'entitat està convençut que és necessari adaptar-se a l'evolució de les tecnologies perquè cada vegada les utilitza més gent, i una bona mostra d'això és que en els darrers cinc anys han vist augmentar els contractes per utilitzar la plataforma online del banc en un 56%, i l'ús d'aquestes s'ha multiplicat per tres.

Una altra dada significativa és que també han evolucionat els hàbits de compra per Internet, de manera que l'ús de les targetes ha crescut en un 54%, i el valor de les operacions per Internet en un 130%. Pel que fa a l'activitat Ecommerce dels comerços d'Andorra, entre el 2011 i el 2016 el nombre d'operacions ha augmentat un 278%. Finalment, l'evolució de seguidors a les xarxes socials també ha crescut fins al 228%.