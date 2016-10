Rècord de participació en la 38a Fira Concurs d’Andorra la Vella

La 38a Fira Concurs d'Andorra la Vella ha batut un rècord de participació en l'edició d'enguany, amb 215 caps de bestiar i una trentena d'explotacions del país. Tal com ha comentat el director d'Agricultura, Landry Riba, "aquesta xifra millora els 205 caps de bestiar de l'any 2009 i la veritat és que esperem poder superar-ho novament l'any vinent". A més, Riba també ha afegit que "la dificultat de classificació cada cop és més complicada i potser l'any vinent ens plantegem afegir paràmetres més analítics o relacionats amb l'ascendència dels adults per valorar millor els animals". Per la seva banda, el president de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, Xavier Coma, ha destacat que "això mostra que el sector s'està consolidant i que tenim un sector viu i molt potent". D'altra banda, davant la preocupació dels ramaders per la negociació de l'acord amb la Unió Europea, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha manifestat que "tot just ara estem al principi de les negociacions, però intentarem preservar les nostres especificitats, tot i ser un acord global". A més, Calvó també s'ha referit a la preocupació del sector ramader vers el tabac, un dels grans pilars de la negociació, argumentant que "nosaltres estem treballant per explicar a Europa les particularitats pròpies de l'alta muntanya i, de fet, Europa també valora aquesta agricultura de muntanya".

Enguany, la 38a Fira Concurs d'Andorra la Vella ha superat les previsions i s'ha assolit un rècord absolut de participació, amb 215 caps de bestiar, entre bovins, equins i ovins. Tota una selecció d'animals de raça bruna, que ha permès superar la xifra de participants assolida l'any 2009, amb 205 caps de bestiar. Tal com ha comentat el director d'Agricultura, Landry Riba, "la bona participació al final té a veure que les explotacions vulguin mostrar la feina que fan". A més, Riba també ha afegit que "la dificultat de classificació cada cop és més complicada i potser l'any vinent ens plantegem afegir paràmetres més analítics o relacionats amb l'ascendència dels adults per valorar millor els animals". Cal recordar que la raça bruna d'Andorra el que permet veure és l'evolució del programa de selecció, ja que l'objectiu principal és la recerca de l'homogeneïtat, segons Riba, aquest aspecte ja s'ha aconseguit, per això "cada cop es fa més difícil classificar o qualificar els animals només a ull".

El president de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra, Xavier Coma, ha destacat la xifra de participants d'enguany, donat que "aquesta xifra és el reflex que s'està consolidant el sector, perquè això demostra que tenim un sector viu i molt potent". A més, Coma ha destacat que "tota la feina que s'ha fet des de fa uns anys, ara es veu reflectida en la bona salut del sector".

D'altra banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha fet referència al "neguit" del sector ramader, vers el respecte de les especificitats en la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea. "El sector ramader està preocupat perquè s'està parlant d'un dels temes que els afecta, com és el tabac, però cal que tinguin paciència, ja que estem treballant per explicar a Europa aquestes particularitats", segons ha comentat Calvó. No obstant això, també ha remarcat que "encara estem al principi de la negociació i encara hi ha molta feina a fer". A més, Calvó també ha posat en relleu la necessitat de preservar i mantenir les particularitats del sector. A més, un dels aspectes que ha destacat la ministra ha estat la necessitat de comptar amb el suport del sector a l'hora d'afrontar les negociacions, per tal de poder treballar els aspectes específics.

Per la seva banda, l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra no ha volgut valorar les negociacions amb la UE de moment, tot i que han anunciat que properament realitzaran una roda de premsa amb les seves impressions.