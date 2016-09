Totes les parròquies s’estabilitzen amb més altes de negocis que baixes

Si es mira l’històric dels registres dels comuns d’obertura i tancament de negocis, es pot comprovar que en la majoria dels casos des del 2013 s’ha donat un canvi de tendència i les altes són superiors a les baixes de manera contínua. En l’annex de l’informe econòmic del 2015 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, es posa de manifest que l’any passat hi va haver una creació neta de 414 establiments, xifra que s’extreu de les 867 altes que es van registrar menys les 453 baixes. Una xifra molt superior als anys anteriors, en què la creació neta d’establiments es va situar en 283 el 2014 i en 207 el 2013. Tant el 2012 com el 2011 la diferència entre altes i baixes va ser negativa.

Quant al nombre d’establiments, l’any passat el Registre de Comerç del Govern en tenia 8.082 d’actius, quan el 2014 eren 7.668 i, el 2013, 7.385. Per sectors, el que més activitat registrada té és el de comerç i reparació de vehicles de motor, seguit d’activitats immobiliàries i de lloguer i serveis empresarials. En tercer lloc hi ha l’hoteleria i, en quart, la construcció.

Per parròquies, veiem que Andorra la Vella lidera el rànquing de negocis actius (3.097), seguida d’Escaldes-Engordany (1.300 negocis, aproximadament) i Encamp (1.262). En canvi, Ordino és la que menys negocis té (323), i la majoria són despatxos ubicats als domicilis. Quant a la marxa d’obertures i comerços, la capital continua sent la que més obertures registra i, en canvi, la parròquia on menys negocis obren és Sant Julià de Lòria.

ENCAMP

A Encamp hi ha actualment 1.262 activitats autoritzades, una xifra que és la més alta dels darrers vuit anys. De fet, des de fa cinc anys la tendència de negocis en tota la parròquia va en augment. A Encamp cal destacar els dos nuclis principals quant a obertures i baixes de negocis. El 2013, a Encamp hi va haver 72 obertures de negocis, mentre que se’n van donar de baixa 84, i per tant el saldo va ser negatiu. El mateix any al Pas de la Casa el saldo va ser positiu, amb 42 negocis nous i 38 que es van donar de baixa. El 2014 va passar el contrari: mentre que a Encamp les obertures van ser superiors, amb 98 negocis nous i 70 tancaments o baixes, al Pas van obrir 29 establiments i en van tancar 42. L’any passat, però, tant a Encamp com al Pas de la Casa hi va haver més obertures que baixes. A Encamp van obrir 108 establiments i van tancar 61, i al Pas en van obrir 42 i en van tancar 31. Des de principis d’any el saldo també és positiu. Encamp ja disposa de 62 negocis nous i suma 39 baixes, i el Pas té 19 negocis nous i 13 han tancat.

El Comú d’Encamp manté estable l’ordinació tributària per a les activitats comercials per al mandat 2015-2019 i continua oferint la bonificació, del 100% el primer any i del 50% el segon, de l’impost de radicació i de la taxa d’higiene i de medi ambient. A més, la corporació està treballant en la redacció del pla de reactivació de la parròquia, que està previst que es presenti públicament quan estigui enllestit.

CANILLO

Canillo té actualment 559 activitats registrades. Des de principis d’any la parròquia ha comptabilitzat 52 obertures de negocis i 18 baixes. En els dos darrers anys la diferència també ha estat positiva. El 2014 hi va haver 57 obertures i 21 baixes, i el 2015, 87 altes i 19 baixes.

El Comú de Canillo té com a mesura de reactivació proporcionar el 50% de bonificació del tribut de radicació del primer i del segon any per als nous registres de comerços.

ANDORRA LA VELLA

A la capital hi ha actualment 3.097 comerços registrats. Des de començaments d’any Andorra la Vella ha comptabilitzat 237 obertures i 157 baixes. La capital va registrar des del 2008 fins al 2012 resultats negatius, i les baixes van ser sempre superiors a les altes. És a partir de l’exercici 2013 que aquesta tendència canvia i les obertures (280) són superiors a les baixes (225). El 2014 continua sent positiva, amb 283 obertures i 208 baixes. L’any passat hi va haver 308 obertures i 223 baixes. I des de principis d’any el Comú ha registrat 237 obertures i 157 tancaments de negocis.

Quant a les mesures de reactivació econòmica preses al Comú d’Andorra la Vella, són la suspensió del pagament de la taxa d’inscripció o modificació de comerç, feta l’any 2010, i les subvencions als joves emprenedors. El primer any el Comú de la capital subvenciona el 100% dels tributs i el segon any el 50%, sempre amb un màxim de 2.000 euros.

LA MASSANA

La parròquia de la Massana ha constatat des del 2013 fins aquest any un increment de les activitats registrades i sempre amb resultats positius, és a dir amb més altes que baixes. Des de principis d’any a la Massana hi ha hagut 90 altes d’activitats econòmiques i 41 baixes. Per tant, el resultat és positiu. En aquests moments a la parròquia es comptabilitzen 946 activitats, 49 més que el 2015, quan la xifra estava situada en 897. L’any passat va haver-hi 137 altes i 79 baixes. El 2014 es va registrar 125 altes i 59 baixes amb un total de 839 activitats. I el 2013 van ser 109 altes i

81 baixes, amb un total de 773 activitats registrades.

Pel que fa a les mesures de reactivació comercial, els joves emprenedors d’entre 18 i 35 anys disposen d’una subvenció del 100% de l’impost de radicació d’activitat econòmica durant dos anys. Tampoc no han de pagar la taxa en concepte de drets d’obertura, ja que una altra de les mesures és la bonificació del 100% per a totes les noves activitats comercials. A banda de les mesures destinades als joves emprenedors, qualsevol activitat nova disposa d’una rebaixa del 50% de l’impost de radicació durant el primer any. Cal remarcar que tant l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals com la resta de tributs el Comú els té congelats des del 2012.

ESCALDES-ENGORDANY

A la parròquia d’Escaldes-Engordany és des del 2013, amb una millora del context econòmic i també coincidint amb la conversió per a vianants d’un tram de l’avinguda Carlemany, quan es produeix un increment de l’obertura de comerços en aquesta zona d’influència i quan hi ha un canvi de tendència respecte de l’any anterior, que es converteix en positiva, amb més obertures que tancaments de negocis. L’any passat Escaldes-Engordany va tancar la xifra més alta de negocis instal·lats amb 1.300 i aquest any, “tal com indiquen les dades, tot fa preveure que la situació serà similar a la del 2015”, expliquen des del Comú.

El Comú manté el suport a la iniciativa privada i a l’esperit emprenedor amb incentius fiscals. Així, tots els empresaris que iniciïn una activitat comercial, empresarial o professional gaudeixen d’una reducció de l’impost de radicació, del 100% el primer any i el 50% el segon. Des del 2013 fins a finals del 2015, 367 negocis nous s’han acollit a la bonificació del 100% de l’impost. Quant a la política fiscal i els preus públics, per al 2016 es manté la congelació del conjunt de preus públics i tributs (impostos i taxes).

ORDINO

A la parròquia d’Ordino hi ha comptabilitzats 323 negocis. La majoria, però, són despatxos ubicats als mateixos domicilis. És des del 2011 que Ordino registra una tendència alcista d’obertura de negocis, amb més altes que baixes. Així, el 2014 van ser 47 les obertures i 25 les baixes, l’any passat hi va haver 54 altes i 27 baixes i des de principis d’any s’ha registrat

40 altes i 26 baixes.

El Comú d’Ordino, amb l’objectiu d’afavorir la creació d’activitat, en el cas d’empresaris que iniciïn una nova activitat comercial, empresarial o professional ofereix unes bonificacions de reducció del 100% de les quotes tributàries que es meritin durant els primers dotze mesos a comptar des de l’inici de l’activitat, o bé una reducció del 50% de les quotes tributàries que es meritin durant els dotze mesos següents a l’inici de l’activitat, i fins a un total de 24 mesos posteriors a aquest inici.

SANT JULIÀ DE LÒRIA

El 31 de juliol passat, el Comú de Sant Julià de Lòria tenia registrades 768 activitats. Segons les dades facilitades per aquesta corporació, en els set primers mesos de l’any s’han donat

29 altes i 17 baixes, i durant tot el 2015 les altes van ser 58 i les baixes 40. Quant a mesures de reactivació, des del Comú no han volgut comunicar res ja que encara no s’han cobrat els tributs d’aquest any i encara no es tenen dissenyats els ajuts per a la reactivació d’obertura de comerços.