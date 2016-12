Un carril bici que genera electricitat guanya el concurs d’idees innovadores d’Actua

L’informàtic, Jordi Fernández, ha estat el guanyador del concurs d’idees innovadores d’Actua. La seva proposta “Un carril bici que generi electricitat”, ha estat la més votada d’entre les 33 propostes que es van presentar. El jurat, format pels responsables dels clústers d’Actua, ha valorat que el projecte compta amb possibilitats de ser aplicat al país, té cabuda en àmbits multisectorials com la mobilitat, l’esport, la salut, el respecte pel medi ambient, i a més, presenta un alt component innovador.

A part de la proposta de Fernández, el jurat també ha decidit contemplar la possibilitat de treballar una dotzena d’idees més de les que es van presentar al concurs i que podrien ser tractades en els diferents clústers d’Actua (Salut i Benestar, Educació i Esports), i també al clúster privat d’innovació, ACTInn.

La directora d’Actua, Imma Jiménez, ha fet entrega del premi, un Ipad Pro, en presència de diversos representants del jurat. Jiménez ha avançat que properament “organitzarem una sessió de treball interclústers on convidarem al guanyador a presentar el seu projecte”, i ha assenyalat que “a petició del jurat, també convidarem als altres participants amb les idees més ben valorades, perquè també hi prenguin part”.

Per la seva banda, el guanyador del concurs, ha explicat que la seva proposta va néixer en veure que Actua convidava a pensar idees innovadores aplicables al país en àmbits com la salut i el benestar, l’educació o l’esport: “La meva idea engloba tots aquests àmbits perquè l’ús de la bicicleta és una pràctica esportiva molt saludable, i si podem dotar-la de tecnologia adient per què generi electricitat, pot tenir moltes aplicacions interessants per equipar carrils bicicleta intel·ligents que poden beneficiar tant els propis usuaris com el conjunt de la població”.

En acabar l’acte d’entrega, Jiménez ha agraït la notable participació i ha explicat que aquesta iniciativa tindrà continuïtat “perquè és una bona manera de fer participar el conjunt de la ciutadania en temes d’innovació i d’interès general”.