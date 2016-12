Un total de 34 instal·lacions de plaques fotovoltaiques estan en funcionament

Un total de 34 instal·lacions de producció d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic estan actualment en funcionament, que podrien arribar a produir anualment més de 600 MWh, un equivalent al consum de més de 160 llars. Aquestes instal·lacions es troben distribuïdes per tot el país i la potència de les instal·lacions va dels 2,4 kW de la més petita, als 171,5 kW de l’Estació Nacional d’Autobusos. Des del 2013 l'augment de les instal·lacions ha estat constant arran de l'aposta ferma del Govern per aquest tipus d'energia.

Actualment un total de 34 instal·lacions de producció d’energia elèctrica d’origen fotovoltaic es troben en funcionament, amb una potència nominal que supera els 560 kW i un potencial de producció anual d’energia que supera els 600 MWh, la qual cosa és l’equivalent al consum d’unes 160 llars, segons les dades facilitades per l'Executiu.

Aquestes instal·lacions es troben distribuïdes per tot el país i, segons les dades facilitades, la potència de les instal·lacions va dels 2,4 kW de la més petita, als 171,5 kW de l’Estació Nacional d’Autobusos que disposa de 1.200 m2 de panells solars, una instal·lació que pretén mostrar la implicació de l'Administració en relació a aquesta energia.

Cal recordar que la llei aprovada al novembre del 2010 de mesures provisionals en relació al règim de l'energia elèctrica eliminava l'exclusivitat de l'Administració en matèria de producció d’energia elèctrica i permetia la instal·lació de panells solars fotovoltaics per a potències inferiors a 500 kW, amb possibilitat de cedir a la xarxa la seva producció.

Segons constaten des del Govern, des del 2013 l'augment de les instal·lacions donades d'alta ha estat constant, arran de l'aposta feta des de l'Administració per aquesta font d'energia i que s'ha materialitzat a través de convocatòries anuals que permeten als titulars beneficiar-se de tarifes de compra superiors a les de mercat.

L’energia elèctrica produïda per aquestes instal·lacions és venuda a la xarxa i adquirida per l’entitat distribuïdora que opera en el punt de connexió. Quan la instal·lació es beneficia d’una tarifa de retribució complementària aportada pel Govern, el titular de la instal·lació ingressa, en funció de la potència de la instal·lació, un import de 0,20 o 0,24 euros per kWh venut, durant un període de 20 anys. L'import és superior al preu que el mateix titular paga a l’entitat distribuïdora en concepte de consum elèctric. Aquest diferencial permet al titular de la instal·lació recuperar la inversió realitzada ja que des del Govern s'assenyala que s'assumeixen compromisos de forma controlada en el marc de les convocatòries que obre anualment i que fixen les quotes disponibles, per a noves instal·lacions.