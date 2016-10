Una part dels ajuts a l’emprenedoria serà per a les zones de muntanya

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va anunciar un augment d’1,4 milions d’euros en el programa d’ajuts a l’emprenedoria, Catalunya Emprèn, en els pressupostos del 2017. Així, el programa de foment de l’emprenedoria passarà de tenir un pressupost de 3,7 milions d’euros a tenir-ne un de 5,1 milions.

Baiget va remarcar que aquest increment serà possible “sempre que s’aprovin els pressupostos”. El conseller, a més, va assegurar que “el compromís” amb el territori “és tal” que “per primera vegada hi haurà una aportació específica del programa per als territoris de muntanya”. Baiget va recordar que mitjançant aquest programa en els darrers dos anys la comarca de l’Alt Urgell ha rebut 68.000 euros, gràcies als quals s’ha creat una trentena de projectes d’emprenedoria. El titular d’Empresa i Coneixement va visitar divendres passat la comarca de l’Alt Urgell, on va visitar empreses i es

va reunir amb el Consell d’Alcaldes.

El conseller Baiget va explicar que alguns dels aspectes que més preocupen les comarques és com “es pot retenir la gent i el talent” al territori i com fer que hi hagi “activitat productiva” que permeti un desenvolupament futur. Aquests, va assegurar, seran els aspectes que centraran la seva reunió amb els alcaldes de la comarca.

Pont d’Ogern

El conseller d’Empresa i Coneixement va visitar divendres una important empresa d’Oliana. Tot seguit va inaugurar la restauració del pont d’Ogern i es va reunir amb els alcaldes de la comarca.

El pont d’Ogern ha estat finalment reconstruït gràcies a un pla de foment turístic de la Generalitat que es du a terme amb els recursos que s’obtenen amb la taxa d’establiments turístics. Aquesta reconstrucció forma part d’un projecte del municipi de Bassella per promoure els seus actius turístics, tots vinculats a la natura.

El pont va ser parcialment derruït per una riuada l’any 1964 i la reconstrucció ha estat llargament reivindicada pel municipi. Finalment, i després de cinc mesos de treballs i una inversió de 230.000 euros, el pont que uneix els municipis d’Ogern i Altès s’ha pogut recuperar per salvar el pas per damunt la Ribera Salada.