Vall Banc canviarà la imatge interior i exterior de la seva seu central

La seu central de Vall Banc viurà un canvi d'imatge, seguint amb el procés iniciat fa unes setmanes de canvi de logotip i d'imatge corporativa de la nova entitat bancària del país. Així, durant el primer trimestre del 2017 començaran unes obres que se centraran tant en la façana de la seu de l'avinguda Carlemany, com en el seu interior. La idea és donar més llum a l'edifici i donar més comoditats als clients.

Fa gairebé mig any que Vall Banc va obrir les seves portes, després d'un llarg procés de traspàs de clients i capital des que va esclatar la 'crisi BPA'. Tot i que encara no funciona al 100% (no té corresponsals per operar amb dòlars ni accés a la renda variable), ja ha iniciat diversos processos per avançar cap a una nova imatge que el desvinculi de BPA. Així, les darreres setmanes s'ha pogut veure el canvi de logotip i d'imatge corporativa. El proper pas arribarà durant el primer trimestre del 2017, amb la remodelació de la seu central de l'avinguda Carlemany.

Tal com han informat fonts de l'entitat bancària, s'ha obert un concurs d'idees que ha guanyat un despatx d'arquitectes andorrà. La idea és remodelar tant l'exterior com l'interior de l'edifici. Pel que fa a la façana, es canviarà completament perquè entri més llum i no es presenti tan opaca com l'actual. A l'interior, es canviarà bona part de l'estructura de distribució. L'atenció privada al client, que fins ara s'ubicava a la tercera planta, passarà a la sisena planta. Allà també s'hi farà una sala de convencions on s'hi realitzaran activitats, també per als clients.

La idea de la nova disposició és fer els espais "més confortables" i que els clients se sentin més còmodes, han destacat des de Vall Banc. També entraran en joc les noves tecnologies, per la mateixa voluntat, han afegit. El pressupost de les obres encara no s'ha tancat, ja que ara es troben en procés de definir com les propostes fetes pels guanyadors es plasmen arquitectònicament.

La intenció, un cop comencin els treballs a inicis del 2017, és no modificar l'operativa diària del banc. No està previst tancar oficines ni serveis ja que es treballarà "per fases".