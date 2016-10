Vallnord-Pal Arinsal tanca la temporada amb un increment de les vendes d’un 30 %

Vallnord-Pal Arinsal va tancar el dimecres 12 d’octubre la temporada d’estiu amb un increment de les vendes d’un 30,70 % respecte a l’estiu del 2015. Aquest augment és degut a les inversions fetes en les noves activitats d’aventura, a la consolidació de Vallnord Bike Park La Massana i a l’èxit de la Copa del Món de BTT.

Vallnord-Pal Arinsal obria la temporada d’estiu el proppassat 7 de maig, i després de cinc mesos d’activitats s’hi posa el punt i final amb un balanç positiu. S’ha incrementat el nombre de visitants, així com la despesa mitjana, ja que s’han afavorit principalment els serveis de restauració operatius durant aquests mesos.

Pel que fa a Vallnord Mountain Park, les activitats infantils i d’aventura han crescut en nombre d’usuaris, i han destacat sobretot les novetats de la temporada, com ara el parc de cordes o el kàrting elèctric. Així mateix, els serveis de restauració han incrementat també la seva facturació. La incorporació d’una renovada oferta culinària i el bon temps han estat factors clau per al bon funcionament dels restaurants i les terrasses.

Vallnord Bike Park La Massana ha consolidat la seva imatge i es posiciona com un dels parcs de referència internacional. Els Mundials de l’any 2015 i la nova Copa del Món d’aquest estiu han contribuït a reforçar la marca i a créixer en visitants. Només durant la setmana de l’esdeveniment, és van registrar més de 36.000 visitants, i així es van assolir els objectius marcats inicialment.

El client principal de Vallnord-Pal Arinsal continuen sent les famílies i el públic jove quan parlem del Bike Park. La majoria procedeixen de l’Estat espanyol, més concretament de Catalunya, tot i que el mercat francès està registrant un augment destacable provocat per l’efecte dels Mundials de BTT i la Copa del Món.

FORFET SKI & BIKE

El proppassat mes de maig també es va posar a la venda el forfet anual Bike & Ski, per segon any consecutiu. El preu competitiu i la possibilitat de gaudir tant de l’estiu com de l’hivern han estat factors molt valorats pel client. De fet, aquest producte ha crescut un 6,20% fins al 30 de setembre, dia en què es posava fi a la promoció.

“L’estratègia de l’estació és potenciar l’estiu i dinamitzar la parròquia. De fet, estem assolint aquests objectius amb la posada en marxa del forfet Bike & Ski i obrint les instal·lacions 10 mesos l’any”, explica Josep Marticella, director de Vallnord-Pal Arinsal. “Estem treballant a consciència en el producte d’estiu i ja comencem a veure’n els fruits. Un exemple és la confiança que ens fa la Unió Ciclista Internacional (UCI) en donar-nos la Copa del Món 2017 i els Mundials Màsters 2017 i 2018”, sentencia Marticella.

TEMPORADA D'HIVERN

Cal recordar que la temporada d’hivern s’obrirà el 2 de desembre vinent si les condicions de neu són òptimes. Actualment ja es pot comprar el forfet de temporada d'esquí amb un descompte del 15% fins al 23 d'octubre. El passi es pot comprar a la web de Vallnord, a les oficines de turisme de la Massana i Ordino, als grans magatzems Pyrénées i a la Fira d’Andorra.