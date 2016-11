Vallnord reconeguda com a millor estació d'esquí d'Andorra als World Ski Awards

Vallnord ha estat reconeguda com a millor estació d'esquí d'Andorra en els premis World Ski Awards, una institució que premia les millors organitzacions i empreses líders en el món de la neu. Vallnord recupera el lideratge en aquesta secció, després d'haver guanyat els anys 2013 i 2014. És la tercera vegada de les 4 edicions celebrades fins aleshores que Vallnord és condecorada. El premi és el resultat de la suma dels vots dels usuaris conjuntament amb els dels professionals de diferents camps relacionats amb la neu (executius, viatgers, touroperadors, mitjans de comunicació i altres agents) que en aquest cas també emeten el seu veredicte. Les votacions van tenir lloc entre el 3 de juny i el 23 de setembre del 2016 i en aquesta ocasió s'han comptabilitzat centenars de milers a tot el món. Una delegació de Vallnord ha recollit el premi.

Vallnord ha aconseguit fer-se un lloc entre les millors estacions del Món. Les innovacions dels últims anys en l'àmbit tecnològic, les reformes a les instal·lacions així com el treball de comercialització, de publicitat i de comunicació, han donat els seus fruits. Els usuaris han copsat totes les millores i han premiat les estacions de les valls del nord. Els responsables de Vallnord han mostrat la seva satisfacció en rebre aquest premi, que catapulta la marca al més alt en excel·lència.

Durant els últims anys els esforços a les estacions s'han centrat a diversificar l'oferta per tal d'oferir un ventall de possibilitats molt ampli, per a tots els perfils. Així, a Pal Arinsal s'ha fet un gir important en restauració, ampliant-ne l'oferta, diversificant-la i potenciant-la. Tot això es tradueix en una millor percepció de les instal·lacions per part dels usuaris, que valoren cada vegada més els serveis complementaris que l'estació ofereix.

Pel que fa a Ordino Arcalís, que s'ha posicionat com una destinació imprescindible en el món del freeride, també ha potenciat altres els serveis de caràcter més familiar i cada vegada són més els clients que valoren que l'estació aposti per complementar l'oferta de la neu. Un indret privilegiat per la seva orografia i que és una referència pel bon estat de la neu durant tota la temporada, pel treball de les pistes i per l'espectacularitat dels seus traçats.

Els World Ski Awards serveixen per reconèixer les millors destinacions internacionals del turisme de neu en diferents categories: millor estació, millor hotel, millor hotel boutique i millor xalet.