Visita d’una delegació del Banc Mundial per l’estudi nacional de riscos

Els treballs de l’estudi nacional de riscos, que ha de permetre veure on Andorra és més vulnerable als intents de blanqueig i les millores que cal aportar en aquesta matèria, continuen avançant a bon ritme i dins el calendari previst.

El treball s’està elaborant seguint la metodologia del Banc Mundial. Per aquest motiu, el mes passat una delegació d’aquest organisme va visitar el país i va participar en la trobada que va mantenir la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) amb representants dels sectors que són clau en la lluita contra el blanqueig de capital, com les entitats bancàries, els notaris, les asseguradores i el col·legi professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA).

La reunió va servir per poder acabar de perfilar l’estudi en aquelles qüestions específiques dels diferents sectors, ja que, com ja va anunciar el titular de Finances, Jordi Cinca, l’objectiu de l’executiu és tenir enllestit l’estudi nacional de riscos el 2017, any en què es preveu la visita sobre el terreny de la delegació del Moneyval prèvia a la cinquena avaluació que ha de passar Andorra.

En aquest sentit, el ministre ja havia avançat que l’objectiu és “anar-se preparant” perquè quan es produeixi aquesta visita es pugui tenir “la millor nota” i quedin “menys deures” per fer. Per això, la voluntat és tenir enllestits els treballs de l’estudi nacional de riscos a final d’any per publicar-los l’any que ve.

Al marge d’avançar els deures per a la futura cita amb el Moneyval, l’estudi nacional de riscos serà també un element clau per poder determinar si el reporting sistemàtic és necessari per a Andorra, o si per les característiques del país hi ha altres mecanismes millors.

I és que l’adopció d’aquest sistema no és obligatòria, segons les diverses recomanacions fetes pel Grup Acció Financera Internacional (GAFI), que apunta el reporting sistemàtic com un sistema “opcional”. A més a més, es tracta d’una opció que tampoc no genera consens entre els diferents estats. Per exemple, països com ara Àustria o Luxemburg no són partidaris d’aquest sistema, ja que consideren que no és el més idoni per a centres financers i que la relació del cost d’implantar-lo amb el valor afegit que pugui aportar no seria proporcional.