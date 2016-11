627 dies sense perdre cap punt

En les últimes temporades l’FC Encamp ha convertit una ensopegada en una cosa utòpica. Un empat o una derrota crida molt l’atenció en un club on la secció de futbol sala domina a plaer la competició domèstica en les últimes temporades. Aquesta, la de la marxa de Moisés Gonçalves, Josep Bazán o Toni Berengueras, continuaven amb la ratxa triomfal. Portava ja vuit victòries de vuit possibles amb 73 gols a favor i 11 en contra. Les nombroses baixes per lesió els han anat afectant en les últimes jornades i dimecres al vespre van trencar una ratxa que durava 21 mesos i no com informem erròniament en l'edició de paper per haver sumat nosaltres menys d'un any. En total, 627 dies -i no 281 com informem a l'edició de paper- sense perdre cap punt a la competició domèstica. L’última derrota o l’últim cop que van deixar de sumar tres punts va ser un 24 de febrer del 2015 quan van perdre a la pista del Pas de la Casa per 6 a 3 amb els tres gols de Renato Mota. Tota la resta són victòries i més victòries. De fet, la temporada passada van sumar 24 victòries de 24 possibles amb 255 gols a favor i 40 en contra. Números espectaculars.

Aquest conte de fades va viure dimecres al vespre el seu final amb l’empat de l’FC Encamp, dirigit per Lluís Cruz, contra l’Inter Escaldes al Prat Gran. Els encampadans es van enfrontar a un rival sense el seu millor jugador, el pivot Andre França. L’exjugador de tennis taula, Patrick Rodríguez, va obrir el marcador per els escaldencs i Cabinho i Rubén Boix van remuntar, però abans del descans Cabinho va fallar un doble penal i Marc Eduard es va fer un gol en la porteria que no tocava. Amb el 2 a 2 es va arribar al descans i a la segona part, Jonatan Puente va avançar els de Lluís Cruz, tot i així, tot seguit va ser expulsat per doble groga Marc Eduard. Aquesta inferioritat numèrica la va aprofitar l’Inter Escaldes per tornar a remuntar amb gols de Sepúlveda –aquest en inferioritat– i d’Iván García. Als dos minuts va tornar a marcar Sepúlveda per situar el 6 a 3. Només mancaven quatre minuts per acabar i l’FC Encamp va reaccionar amb dos gols d’Àlex Férriz i un altre de Marçal Raventós, que va jugar amb molèsties i va marcar a nou segons pel final. Empat, però ratxa trencada. Això sí, els de Lluís Cruz continuen primers, però a només un punt es troba el SAE Sant Julià que va descansar aquesta setmana. El tercer és el DDS Madriu que va golejar per 7 a 0 a l’FS Velocitat amb dos gols de Joan Fortes, dos de Grego i un de Del Amo, Jordi Llorens i Jordi Ferreiro, més conegut esportivament com Mariano. El Comapedrosa es va estrenar en el duel de penúltim contra últim aquesta temporada amb un triomf per 9 a 4 a l’Atlètic Amèrica.