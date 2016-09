Adéu al màxim nivell

Va complir un somni, però competir amb els millors del món no és fàcil, i menys quan no t’hi dediques al cent per cent. Guy Díaz ha estat el biker andorrà que ha acumulat més experiència, amb quatre proves de Copa del Món i dos Campionats del Món. Tot i així la seva realitat no té res a veure amb la dels millors del món. Venia de l’esquí i enguany ha competit representant la marca Scott. En la prova de cross-country de la Copa del Món de BTT no va poder acabar, com li va passar en els Campionats del Món. Ho deixa, i ho va anunciar després de donar per liquidada una nova Copa del Món i el mateix dia que un dels seus ídols, José Antonio Hermida, rebia un homenatge amb motiu de la seva retirada.

“S’organitzaven les Copes del Món i els Mundials aquí, a casa, i vam pensar que jo podia córrer a un cert ritme. Em vaig preparar, i he gaudit i he après moltíssim. Això sí, hi he dedicat moltes hores, molt de temps i molts diners. Ho he hagut de fer perquè no deixava de representar el meu país i després, quan competeixes, t’adones que el nivell és molt alt”, va assegurar Guy Díaz, que va indicar que un dels motius de la retirada, a part de les poques ajudes que té, és l’edat. “Ja tinc una edat. Aquest esport és una activitat molt explosiva. He donat el màxim aquests anys de mi mateix i si no hi ha motivació extra veig difícil seguir a aquest nivell.” Això sí, continuarà pujat a la BTT i aportarà tota la seva experiència als joves. Pocs n’hi ha de cross-country que comencin a treure el cap. “La federació de ciclisme, amb els seus pocs recursos, està treballant molt per la BTT i és qüestió de temps que surti algú. Hi ha Nico Rey o Aaron Querol, però fan descens. M’agradaria transmetre les meves experiències a tots ells.”

Guy Díaz no considera que té una espina clavada per no haver-se classificat per disputar uns Jocs Olímpics. “És molt complicada aquí a Andorra aquesta fita, però la Copa del Món o els Campionats del Món tenen els millors del món i als Jocs no hi ha els millors del món perquè hi ha de tot. Per a mi, competir a la Copa del Món o als Mundials ja ha estat un autèntic luxe.” Díaz plega de l’elit, però ha representat el país tan bé com ha pogut. Un esportista molt complet a qui es busca relleu.