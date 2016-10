El defensa central andorrà i internacional sub-19 i sub-21, però abans sub-17, i que milita al juvenil del CE Sabadell, Albert Alavedra, va ser convocat per a la preselecció autonòmica de Catalunya sub-18 per preparar la participació en el Campionat de seleccions autonòmiques. El jove defensa, que va ser operat fa poc, està convocat per disputar el Preeuropeu sub-19 a Andorra.