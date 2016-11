Albicy considera l’ACB com la millor d’Europa

El màxim assistent, el màxim recuperador, però en contrapartida el que més pilotes perd. Aquest és Andrew Albicy. Rookie a la Lliga ACB, tot i que una de les millors sensacions en aquest inici de curs. El base que necessitava el BC MoraBanc Andorra. Un home que fa jugar l’equip i que també ha sabut encaixar en aquest joc elèctric i de transicions ràpides. El francès, ex del Gravelines, està content per aquest inici de curs i ja pensa en el partit de diumenge contra l’ICL Manresa al Nou Congost. “He tingut de tot, partits bons i no tan bons, però en general estic content perquè vaig venir aquí per assumir responsabilitat i ho estic fent”, va assegurar el playmaker dels andorrans. El timó del joc dels esquemes de Joan Peñarroya va treure importància al fet de liderar la classificació de màxim assistent amb un total de 6,83 per partit. “Sóc un jugador altruista. Sóc més de passar la pilota als meus companys que d’anotar. Sempre he estat així. Estic content de ser en aquesta classificació, però per a mi és una cosa molt normal perquè sempre ho he fet.” Per al partit de diumenge contra l’ICL Manresa, Andrew Albicy ho té clar: “Si volem anar cap amunt en la classificació és un partit que hem de guanyar. Hem de demostrar a fora el que fem a casa.” I pel base francès, la Lliga ACB és “la millor d’Europa, sempre ho he dit”, va sentenciar el millor amic de Shermadini i també d’altres companys. És un rei mag.