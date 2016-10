Àlex Martínez, nova aposta de Koldo

Jugant contra Suïssa, és a dir dilluns, complirà 18 anys. Per tant, en el partit contra Portugal demà rebrà un regal d’aniversari avançat. Àlex Martínez, el davanter juvenil de l’FC Andorra –format a la UE Santa Coloma– i que la temporada passada ja va comptar per al primer equip, es converteix en la nova aposta del seleccionador Koldo Álvarez en aquesta fase de classificació per al Mundial 2018. El jove davanter, ràpid i lluitador i amb molt de caràcter, és la gran novetat en la llista de divuit jugadors per al compromís de demà (20.45 hores) a Aveiro (Portugal), contra la campiona de l’Eurocopa, que lidera Cristiano Ronaldo i que tindrà la baixa ja confirmada de l’extrem del València Luis Carlos Almeida da Cunha, més conegut com a Nani. Per tant, Àlex Martínez viurà un debut immillorable si al final Koldo Álvarez li dóna l’alternativa en un atac sense Gabi Riera i sense un altre que no compta gens, tot i el seu bon estat de forma, Sebas Gómez. Martínez és l’únic davanter pur de la convocatòria, ja que Ludo Clemente és un extrem o un mitjapunta.

Les altres baixes significatives tornen a ser les de dos clàssics com Sergio Moreno i Josep Manel Ayala. Tornen a anar convocats els joves Max Llovera, Marc Rebés i Jordi Aláez. Ells ja han complert el somni i, fins i tot, s’han consolidat a l’absoluta i Martínez buscarà seguir els passos dels seus companys a la sub-21.

Per la seva banda, Portugal cobrirà la baixa de Nani amb la incorporació de l’extrem del Benfica Luis Miguel Afonso Fernandes, més conegut com a Pizzi, que es va unir ahir a la resta d’internacionals. La baixa de Nani és important ja que en els últims partits ha estat titular i en l’Eurocopa era la parella del crac del Reial Madrid, Cristiano Ronaldo. Qui podria ocupar el seu lloc a l’onze de Fernando Santos és la jove promesa de l’Oporto André Silva, de només 20 anys, que és un fix per a Nuno Espirito Santo i que a finals d’agost va renovar fins al 2021 amb una clàusula de 60 milions d’euros.

D’altra banda, qui va tornar als entrenaments va ser el migcampista Joao Moutinho. El jugador del Mònaco no es va entrenar dimarts per problemes físics. La selecció de Portugal, recentment campiona de l’Eurocopa, no va començar gens bé la fase de classificació amb una derrota per 2 a 0 contra Suïssa. Ara li vénen dos partits, a priori, assequibles, contra Andorra demà i contra les illes Fèroe dilluns.

‘Junts+Forts’, el lema del nou espot de la FAF

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) també ha apostat per un lema per intentar captar l’atenció de l’aficionat i perquè li vagi a donar suport en el proper partit, és a dir dilluns contra Suïssa. Junts+Forts és el lema que surt al final de l’espot publicitari i que va ser presentat ahir als mitjans de comunicació. En el vídeo es veu l’evolució del jugador internacional ascendint a una muntanya i després es veu la seva evolució un cop ha arribat al cim. L’objectiu de la FAF és que l’aficionat al futbol s’enganxi a la selecció, després de comprovar que en el primer partit, contra Letònia, no hi va haver gaire ambient a l’Estadi Nacional. “Volem que la gent es recordi que competim contra els millors”, va dir Manolo Jiménez, membre de la FAF.