Amb els millors sub-16 de Catalunya

Fa anys que no hi ha futbol sala d’elit després de la desaparició de la secció de futbol sala del Futbol Club Andorra, i el Club Esportiu Sant Julià s’ha quedat com a màxim representant de l’esport del 40x20 del país. El club lauredià és la fàbrica de talents de jugadors de futbol sala d’Andorra i enguany té un jugador que destaca sobre els altres: Jose Segura. Només té 15 anys i des dels 3 que mama futbol sala al CE Sant Julià. Juga en la posició d’ala de l’equip cadet del club lauredià, a la màxima divisió de futbol sala de Catalunya, i els caçatalents ja han posat els ulls en ell. Tècnic i amb gol. Suma 16 gols en 11 partits amb l’equip dirigit per Aitor García, que ocupa la setena posició a 16 punts del líder i proper rival, l’FC Barcelona Lassa. El seleccionador de Catalunya sub-16, Jorge Vargas, l’ha convocat per disputar la fase prèvia del Campionat d’Espanya de la categoria del 13 al 15 de gener a Pozoblanco (Còrdova) contra Regió de Múrcia, Aragó i Andalusia. “L’afronto amb moltes ganes i il·lusió i amb molta confiança. L’objectiu de la selecció catalana serà arribar a la final perquè la temporada passada ja va guanyar el títol”, va assegurar el jove ala del CE Sant Julià, que també ha anat convocat pel combinat andorrà de la seva categoria per jugar un torneig a Blanes. “El nivell és molt alt, però estic content perquè el seleccionador de Catalunya compta bastant amb mi. Ell sempre em diu que jugui com sé i que m’ho passi bé”, va dir el jugador lauredià, que estudia quart d’ESO a l’Escola Andorrana de Santa Coloma. “¿Si penso a dedicar-me al futbol sala? Una mica. Tot i així, de moment està bé com va tot plegat.” Un dels seus altres objectius és arribar a la selecció absoluta, que dirigeix Xavier de la Rosa: “M’agradaria.” Al combinat de Catalunya estarà amb tres jugadors de l’FC Barcelona Lassa que també són rivals del CE Sant Julià a la divisió d’honor: Èric Navarro, Daniel Fernández i Alejandro Montero. També n’hi ha tres del Catgas Energia, ex-Marfil Santa Coloma: Abdellah Mottaki, Xavier Jaén i Francisco Jose Novo. Ell es defineix com un esquerrà “molt tancat amb més tècnica que tàctica”. Un pas més per complir un somni.