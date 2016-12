Andorra, sense Carlos Barbosa i Marçal Raventós, torna a guanyar

Sense Carlos Barbosa i Marçal Raventós la selecció va tornar a guanyar. El renovat projecte del combinat dirigit per Xavier de la Rosa es va imposar per 2 a 4 a Estònia en el segon amistós de preparació per al Preeuropeu a Lituània. El primer gol va ser de Cabinho, amb un toc suau després d’una assistència de Gerard Raventós. A nou segons del descans, Rasmus Munskind va empatar desviant un xut d’Erik Reinsoo. Un empat immerescut per tot el que s’havia vist durant els primers 20 minuts. A la represa, 1 a 2 de Jona jugant de porter-jugador després d’un servei d’Eric Mesquita. Sergei Kostin va empatar de taló, però Raventós va avançar de nou Andorra perquè a sis segons del final Cabinho sentenciés amb el

2 a 4 de camp a camp.