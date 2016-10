Andrew Albicy, protagonista doble a ‘Lo más ACB’

És rookie a la Lliga ACB, però Andrew Albicy és una de les sensacions positives d’aquest inici de temporada. El base francès del Bàsquet Club MoraBanc s’ha convertit en doble protagonista de la secció Lo más ACB. El director d’orquestra va ser el màxim assistent de la jornada 3 amb un total de dotze regals per als seus companys –un al final del partit a l’escorta andorrà Guille Colom, que va convertir en triple. Albicy és el màxim assistent amb una mitjana de 9,50, al davant de Sergio Llull (Reial Madrid). També és líder en pilotes recuperades en la jornada tres, amb un total de quatre. A més a més, lidera la classificació de pilotes recuperades amb una mitjana de tres per partit i supera el base argentí de l’UCAM Múrcia, Facu Campazzo.

Això sí, Albicy no és l’únic jugador de l’equip entrenat per Joan Peñarroya que destaca individualment en les estadístiques, ja que Oliver Stevic és el segon amb més valoració, amb un total de 24 de mitjana. Davant del de Nova Gorica es troba Scott Bamforth, l’escorta del Dominion Bilbao Basket, amb 24,7. David Jelínek és el desè en aquest apartat amb 19,5. Com a màxim anotador, l’escorta txec del BC MoraBanc ocupa la segona posició amb 19,5 punts per partit. El líder és l’ala pivot del Reial Betis Energia Plus, l’eslovè Bostjan Nachbar, amb 23 punts.