Anhelen la cinquena posició

La maledicció de la classificació per a semifinals d’una competició oficial se li continua resistint a la selecció d’Andorra sub-20. El combinat dirigit per Roger Corral, que somiava a classificar-se per a les semifinals de l’Europeu sub-20 que es disputa a Pully (Suïssa), ha canviat d’objectiu i anhela finalitzar en cinquena posició després de perdre en els quarts de final per 3 a 0 contra Espanya. Els de Roger Corral van topar un rival molt més potent, amb les idees clares i de molta experiència. De fet, tots els seus jugadors menys Raúl Fernández juguen en clubs de Catalunya i dos són companys d’equip de l’andorrà Gerard Miquel a

l’FC Barcelona.

Al minut 3 Andorra ja perdia per 1 a 0 amb un gol de Sergi Llorca. El jugador del CP Vic, cedit per l’FC Barcelona, va marcar de jugada individual entrant tot sol pel centre. Espanya podia haver sentenciat el partit en els primers 15 minuts amb ocasions aturades per Carlos de Sousa. El 2 a 0 va ser de Nil Roca, un altre jugador cedit del Barça al Noia Freixenet, que va batre el porter andorrà després d’una assistència d’Arnau Xaus. Tots dos es coneixen prou bé perquè comparteixen equip. Abans del descans, Gerard Miquel podia haver escurçat diferències en el marcador, però Blai Roca li va aturar el xut.

A la represa, més domini d’Espanya i moltes aturades de Carlos de Sousa fins que, a un minut per al final, Nil Roca va signar el 3 a 0 definitiu. Per la lluita pel cinquè o vuitè lloc, els de Roger Corral jugaran el seu primer partit avui, a les 16.30 hores, contra Suïssa, que va perdre contra Portugal. “Espanya ha estat molt superior a nosaltres. Ens ha costat molt adaptar-nos al seu joc. Ara el nostre objectiu és quedar cinquens”, va indicar el seleccionador, Roger Corral.