“Per arribar als 100 partits a Andorra es necessita tenir molta constància”

Entrevista amb Ilde Lima, homenatjat ahir per les seves 100 internacionalitats

Amb 36 anys i camí dels 37, Ilde Lima continua sent una peça indispensable per a la selecció absoluta, que dirigeix Koldo Álvarez. El defensa central, màxim golejador de la selecció en el Preeuropeu, comença una nova fase amb un homenatge de la UEFA en què va rebre la medalla i la gorra conmemoratives. Ja suma 101 partits i és a tan sols cinc del seu gran amic, Òscar Sonejee.

Fernando Hierro va batejar Raúl González com el Ferrari, ja que batia rècords i superava tots els registres... ¿Ilde Lima és el Ferrari que superarà Òscar Sonejee, que es va retirar amb 106 internacionalitats?

La intenció és aquesta. És la motivació per continuar. Fa gràcia que el dia que et retires siguis el jugador amb més internacionalitats. Has de trobar al·licients quan tens una certa edat, i aquest n’és un.

El seu segon partit com a internacional va ser contra Letònia i va demanar la samarreta a qui després va ser el letó amb més internacionalitats, Mihails Zemļinskis. ¿Pensava que la seva carrera acabaria amb aquestes xifres?

Quan tot just començava no pensava en el futur. Han passat dinou anys. No ho hauria pensat mai. Fa gràcia que el jugador amb qui vaig canviar la samarreta sigui un dels que més internacionalitats han tingut amb Letònia. És una anècdota més.

Arribar a més de 100 internacionalitats amb Andorra no és gens fàcil, perquè, com vosaltres dieu, “som qui som” i no juguem tants partits com altres seleccions. Per tant és tota una fita, ¿no?

Han de passar molts dies entre un partit i un altre. Per arribar a 101 internacionalitats han hagut de passar gairebé dinou anys, i perquè l’Òscar arribés a 106 igual... És complicat jugar dinou anys seguits al futbol d’aquí, i la veritat és que és bastant dur. No té res a veure amb el futbol professional i tampoc amb altres seleccions. Es necessita molta constància, i és el que hem tingut tant l’Òscar com jo. Suposo que els joves que comencen ara tenen condicions per arribar i esperem que gaudeixin del seu partit número 100.

¿És dramàtic el present de la selecció, ja que fa anys que no puntua?

El present és el que és. Segur que ens agradaria tenir jugadors competint en categories com la Segona Divisió B espanyola, com Max Llovera o Marc Vales a Finlàndia o Sergio Moreno en un històric com l’Ontinyent. Desgraciadament la realitat és una altra i competir amb qualsevol selecció és difícil. Esperem que es vagi treballant des de la base i això canviï d’aquí uns anys.

De les victòries se’n deu recordar sense problemes perquè no han estat gaires... ¿Com gestiona tanta derrota un competitiu nat com vostè?

Jo no vaig jugar el matx de l’única victòria en partit oficial, contra Macedònia, perquè estava sancionat per no perdre el costum, i en partits amistosos vaig guanyar Bielorússia i Albània a l’estadi Comunal. He empatat amb Macedònia, Finlàndia, la Xina i quatre cops contra l’Azerbaidjan. ¿I com es gestiona? Hi ha partits contra seleccions importants en què s’han de minimitzar els danys i no rebre una gran golejada. Hi ha vegades que tens l’esperit de guanyar encara que les diferències siguin molt grans, però és molt complicat perquè guanyar li agrada a tothom i perdre amb aquesta continuïtat és difícil de gestionar. Entrenar-se com ho fem nosaltres perquè després ens pintin la cara és difícil, tot i que és la realitat, desgraciadament, de l’esport del país. No t’hi acostumes, però valores altres coses i no hi dónes tanta importància. En calent toca molt la pera.

¿I què valora?

Ser més competitius, intentar marcar gols... Les seleccions creixen a un ritme molt més ràpid que nosaltres. Tenim l’exemple de Kosovo, que s’acaba de crear i tots els seus jugadors són professionals de Primera Divisió de països importants. Nosaltres som una selecció molt limitada geogràficament, i això fa que ens sigui impossible plantar cara a altres seleccions. No pots anar a fer curses de Fórmula 1 amb un Fiat Panda.

¿En què va pensar quan li van fer l’homenatge abans de començar el partit?

En la família, perquè són molts els anys que els donat la tabarra amb el futbol. Ha estat la meva feina fins ara, i l’homenatge és un orgull perquè és un reconeixement mundial del futbol. En tot el món hi deu haver 500 o 1.000 futbolistes que han arribat a cent partits amb la seva selecció. També he pensat en els companys que he tingut i en els qui no hi són, com la meva mare o l’expresident de la FAF Francesc Vila.

¿Max Llovera és el seu successor?

En Max és un noi que té un perfil bo perquè és jove i està competint després de debutar a la Segona Divisió B espanyola. És humil i té condicions. Però és molt aviat, té un recorregut llarg. Intentaré ensenyar-li al màxim, perquè a mi no em queden gaires cartutxos, i que agafi el relleu. És un dels joves amb més projecció de futur que tenim al nostre futbol.