Campanya del MoraBanc per captar nous abonats sota el lema ‘Mai por’

El MoraBanc Andorra va presentar ahir la campanya de captació d’abonats d’aquesta temporada. Es tracta, segons van manifestar des del mateix club, de la campanya més “singular” fins ara, des que l’equip ha tornat a la Lliga ACB. Així, s’utilitzarà imatges històriques d’Andorra del fons de la Fundació Valentí Claverol en una campanya que descansa sobre l’etiqueta #MaiPor. “La gent d’Andorra des de sempre ha mostrat capacitat per superar les adversitats i obstacles que la història li ha posat al davant, i en el nostre cas ens sentim deutors de totes aquestes persones”, va exposar durant la presentació el cap de comunicació del MoraBanc Andorra, Gabriel Fernàndez, que va afegir que “els valors del Bàsquet Club Andorra són des de sempre ambició i país, i en aquest cas Mai por significa que estem disposats a seguir millorant i a tenir cada dia millors resultats i més abonats”. Fernàndez també va posar en relleu que mai por és “una expressió que sempre s’ha fet servir a Andorra i també pot servir perquè se la facin seva persones que no han de ser necessàriament aficionades del club ni del bàsquet; Mai por vol dir que ens atrevim i que anem a totes amb el que calgui”.

Per la seva banda, el president, Gorka Aixàs, va voler agrair a la Fundació Valentí Claverol la cessió de les imatges de la campanya, que va qualificar d’“espectaculars”.

David Claverol, director general de la fundació, va manifestar que “estem molt contents amb el resultat de la campanya i per a nosaltres és un plaer implicar-nos en projectes de país com el del Bàsquet Club MoraBanc Andorra”. Aixàs i Claverol van signar davant dels mitjans de comunicació el conveni per a la cessió de les imatges. Per altra part, el president del MoraBanc va explicar que “ara estem en uns 2.200 abonats i el nostre propòsit és créixer, però sense marcar-nos un objectiu concret. Estem consolidats i la nostra voluntat és perdurar en el temps”. Les paraules del president vénen a exposar la realitat d’una massa social en expansió, que s’ha estabilitzat després d’haver-se duplicat en el primer any a l’ACB però que sempre pica cap amunt en el còmput global d’altes i baixes. Els preus per abonar-se són iguals als de la temporada passada: de 163 a 405 euros segons la zona.