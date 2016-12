El lateral esquerre del Don Denis FC Santa Coloma Joan Capdevila va ser una de les estrelles convidades al Jogo das Estrelas, organitzat per l’exestrella del Brasil dels anys 80 Arthur Antunes Coimbra, més conegut com a Zico. El partit va servir d’homenatge a les víctimes del vol del Chapecoense. A Maracaná també hi havia Neymar o Rafinha (FC Barcelona).