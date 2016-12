Carlitos Aguareles s’entrena a Laax

L’equip d’esquí d’estil lliure de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es troba a Suïssa per preparar les properes competicions. L’expedició, que és liderada per Carlitos Aguareles, es troba a Laax, on farà set dies d’entrenaments. Carlitos Aguareles s’ha trobat amb molt bones condicions per entrenar-se amb l’objectiu de preparar la primera Copa del Món, que es disputarà a Font-romeu el proper 14 de gener.