Carrera salvatge

Un bon dia a Carles Rossell i Matthieu Lefort se’ls va ocórrer crear la 2.900 Alpine Run. L’objectiu: completar set pics del país a més de 2.900 metres, és a dir la Portelleta, l’Estanyó, la Serrera, la Font Blanca, Medacorba, roca Entravessada i el Comapedrosa. En total, 70 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell positiu. En la primera edició, la de l’any passat, es va imposar Jokin Lizeaga, que va necessitar 14 hores i 48 minuts. Ell ja no està entre aquests 50 elegits per competir en la segona edició. Del país hi prendran part Domi Trastoy, Xavi Teixidó, Xavi Capdevila i Cecili Núñez, i com a destacats hi haurà Sónia Regueiro –guanyadora en noies en la primera edició–, Meghan Hicks, Óscar Pérez, Vivien Reynaud o Ian McNairn. Dotze nacionalitats diferents. “Ho limitem a 50 participants, tot i rebre 300 peticions, per preservar la prova. I això que teníem currículums excel·lents”, va assegurar Carles Rossell, un dels codirectors. “És la primera prova alpinrunning del món. Volem crear tendència amb aquest concepte més exclusiu i limitat que puja les muntanyes pel camí més recte”, va dir l’altre codirector, Matthieu Lefort, que no vol convertir la prova en una cursa popular. “No ho volem fer. No estem aquí per això.” La 2.900 Alpine Run comença el dissabte 7 d’octubre. A les dotze de la nit, els participants sortiran des del refugi dels estanys de la Pera i tindran 24 hores per completar aquesta salvatjada. D’altra banda, dimecres que ve tindrà lloc, a l’Auditori d’Ordino, una projecció del documental sobre la primera edició.