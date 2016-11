Classificats a la màxima cita

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) va rebre ahir la confirmació oficial de la FIBA de la classificació de les seleccions absoluta masculina i U18 femenina per als Campionats del Món 2017, que es disputaran, respectivament, a Nantes (França) i Chendu (Xina). La FAB té com a data límit per confirmar la participació el 30 de novembre, tot i que de moment el programa de bàsquet 3x3 està en suspens per manca de recursos.