Com si no hagués marxat

Va marxar per amor i torna per amor. Per amor a la seva parella i també per amor al futbol, la seva passió i també la seva feina. El xilè Guille Burgos és un dels fitxatges del nou projecte de la UE Sant Julià i també de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Amb els primers farà de segon entrenador, com a ajudant de Luis Blanco, i també d’entrenador de porters i tindrà fitxa de porter per si Manu Vidal o Germán Canal es lesionen o reben una sanció. Amb els segons treballarà en el nou projecte de futbol femení de la FAF, amb el grup d’iniciació, i també buscarà captar noies per començar a jugar a futbol. No és l’únic projecte en què està immers el bon jan de Guille Burgos, ja que també ajudarà Ferran Pol en els entrenaments dels porters de la base de l’FC Andorra i, com sempre, estarà relacionat amb el futbol sigui com sigui. Ha triat el país per crear el seu projecte familiar amb la seva parella i el fill d’ella. Burgos torna a la seva segona casa després de deixar el país per anar a Xile per amor. Allà va treballar al Deportes Temuco, el club del millor jugador que ha donat Xile, el davanter Marcelo Salas. “El meu retorn és per un projecte familiar, perquè la meva família pugui viure en un país tranquil i a prop de tot.”

La trucada de la UE Sant Julià li va fer ballar el cap i Luis Blanco, el tècnic del primer equip dels lauredians, el va convèncer per estar al seu costat a la banqueta. “He vingut per ell i també per un projecte de futbol femení que em va presentar la federació. Un projecte que es va desenvolupar fa anys amb Xavi Roura, Juanca Ruiz i Julio Ferreros. Totes aquelles noies que estan a la selecció vénen d’aquell projecte. Ara hi ha més equips i com més nenes hi hagi jugant a futbol, més millorem tots.” Ha trobat el país molt canviat. De fet, els camps d’entrenament de la FAF, és a dir la Borda Mateu, no hi eren quan va marxar. “Hi ha instal·lacions noves. El país està molt bonic. Per a mi ha estat molt bo tornar i trobar-me amb la gent que conec. Gràcies a les xarxes socials sembla que no hagi marxat, perquè he mantingut els contactes.” S’ha retrobat amb amics com Justo Ruiz, Koldo Álvarez, Eloy Casals o, fins i tot, els dos porters que va entrenar quan era entrenador de porters de la selecció absoluta, Ferran Pol i José Antonio Gomes. “Em sento com a casa.” A Xile va viure de ben a prop l’ascens a la Primera Divisió del Deportes Temuco amb jugadors veterans força reconeguts a Xile, com Arturo Sanhueza, Adán Vergara o Miguel Acebal. “Es va aconseguir una bona dinàmica, amb 17.000 persones a l’estadi. Va ser tota una fita ja que el Temuco té molts problemes i el futbol et treu de la penúria del dia a dia”. Per Guillermo Burgos, després de la pretemporada de què ha pogut gaudir, la Lliga andorrana ha millorat. “Hi ha molt entrenador de fora i també jugadors de fora, i això fa que hi hagi més igualtat i nivell. Aportaré treball, humilitat i sacrifici”, va sentenciar. Un porter que després es va convertir en entrenador, i al país que el va acollir com a seu. Un xilè molt andorrà.

Andorra serà seu del Xilens per Europa, un torneig que es disputarà demà a Encamp

L’Associació de Xilens Residents del Principat organitzarà la quarta edició del torneig conegut com el Xilens per Europa. L’esdeveniment es disputa demà a Prada de Moles, a Encamp, amb una previsió de 200 participants entre jugadors i acompanyants. En total, a partir de les 9.30 hores competiran un equip d’Andorra, un del Prat, un altre de Barcelona, un de Madrid, un de Bèlgica i un altre provinent de França. Els participants es dividiran en dos grups de tres equips i els primers de cada grup disputaran la final. Xilens per Europa va organitzar la primera edició a Madrid, la segona a Barcelona, la tercera a Anvers (Bèlgica) i la quarta a Encamp. Després dels partits es farà un sopar de germanor per compartir experiències de xilens provinents de quatre països diferents. L’objectiu era fer el torneig el 18 de setembre coincidint amb el dia de la independència de Xile, però l’inici de la Lliga nacional els ha deixat sense terrenys de joc. Per tant, demà, cita de xilens a Encamp.