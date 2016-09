“Competir al costat de professionals és una gran motivació per a mi”

Entrevista amb Julio Pintado, ciclista del Massi-Kuwait Cycling Project

Julio Pintado va fer el salt al professionalisme al juliol fitxant pel Massi-Kuwait Cycling Project. Tanca la temporada amb l’oferta de renovació sobre la taula, que ara li toca signar. Tot i tenir 33 anys, continuarà un any més a l’elit del ciclisme. Tot un repte.

S’acaba una temporada en què ha complert un somni, és a dir competir en un equip professional. ¿Quina és la seva valoració?

La veritat és que sí que ha estat complir un somni, competir amb professionals del ciclisme. La valoració és positiva. Ha estat una temporada diferent perquè la primera part va estar molt carregada de curses. Després, quan vaig signar pel Massi-Kuwait, vaig modificar la meva planificació. Professionalment l’experiència ha estat molt bona i les sensacions són bones.

Tot i no acabar, ¿quina experiència treu del Campionat d’Europa?

Em queda una sensació agredolça perquè la crono no va sortir tan bé com esperava i se’m va entravessar moltíssim. Vaig estar lluny del rendiment que esperava. Sabia era molt difícil, però em trobava molt bé. No aconseguir el que m’havia marcat em va decebre bastant. De la prova de ruta en vaig acabar molt content perquè hi havia molt nivell. Vam aguantar dotze voltes, però vam fer una participació molt digna. Això sí, esperàvem ciclistes de països petits i veure com estàvem de nivell respecte d’ells, però no va venir ningú.

¿Què significa per a vostè córrer al costat d’autèntics professionals del ciclisme?

Per a mi és una gran motivació, i ara fins i tot ho veig com una feina. Al principi t’impressiona molt perquè és gent que veus per la televisió i els tens idolatrats, però després ells et consideren un professional com ells mateixos.

Està a punt de signar la renovació per a l’equip i la propera temporada tindrà altres objectius. ¿Com s’ho planteja?

La preparació serà més específica. L’enfoques d’una altra manera i el ritme te’l planteges de manera diferent, sobretot amb més volum.

¿Quins objectius es marca?

L’any que ve l’objectiu és fer medalla en els Jocs dels Petits Estats, no sé si individualment o per equips, que a mi em faria més il·lusió perquè és conjunt. A veure com arribem per fer medalla a la crono. S’haurà de veure també com vénen els altres països, perquè Luxemburg té Bob Jungels, que va guanyar els Jocs dels Petits Estats i va ser líder del Giro. Si ho preparem bé podrem ser competitius, tot i que si hi ha Jungels aconseguir l’or serà complicat.

¿I a nivell de club?

Depèn del que ens digui el club i també de les proves que fem i del calendari que creïn. El que tenim clar és que als Jocs hem de fer medalla tant sí com no, però amb el club ja es veurà perquè encara queda molt.