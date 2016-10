David Navarro creu que el partit contra el Bilbao és un matx “important”

El balanç de dues victòries i una derrota dóna certa tranquil·litat al Bàsquet Club MoraBanc. Això sí, el calendari depara ara una visita del Dominion Bilbao Basket i després un partit a la pista del València Basket. Dos equips durs. Dos clubs que disputen enguany l’Eurocup. El primer visitarà dissabte (21 hores) el poliesportiu d’Andorra amb el lideratge compartit amb l’Iberostar Tenerife. Tots dos equips amb quatre victòries i cap derrota. L’escorta del BC MoraBanc David Navarro és conscient de la importància del matx. “Penso que és un partit important contra un rival que encara no n’ha perdut cap. Hem de ser forts i és un bon rival per seguir guanyant a casa i seguir sumant victòries per continuar en una bona posició”, va assegurar l’escorta d’Esparreguera, que va treure importància a la derrota a la pista del Fernando Buesa Arena del Baskonia. “Primer de tot ells són un equip d’Eurolliga. Tenen una bona plantilla i bons jugadors. Si ho haguéssim fet millor potser podíem haver competit més, però ho vam demostrar amb una bona primera part.” Les dues victòries i una derrota no el fan llançar les campanes al vol. “La Lliga ACB acaba de començar”, va sentenciar.