Derrapades al gel amb dues rodes

Les Ice Gladiators, motociclisme sobre gel, tornen. La competició, organitzada per la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), viurà la segona edició amb més participació respecte a la primera, amb un total de 30 pilots inscrits i cinc dates sempre en dimecres –l’11, el 18 i el 25 de gener i l’1 i el 15 de febrer– al Circuit d’Andorra del Pas de la Casa. El cartell, novament, serà de luxe amb el pilot català de Moto2 Àlex Rins i pilots com el català nacionalitzat argentí Gabriel Rodrigo, que competeix a Moto3, i també el català Albert Arenas, que l’any vinent competirà al Mahindra Aspar de Moto3. Tampoc hi faltaran els joves pilots andorrans: Jordi Raposeiras i Xavi Cardelús. I el català, retirat recentment del trial, Pol Tarrès, fill del mític Jordi Tarrès. “L’any passat va ser una experiència inoblidable i una sensació que em va agradar molt. A més a més tens l’oportunitat de competir amb pilots coneguts mundialment”, va assegurar Xavi Cardelús, que deixarà per un dia de pensar en l’European Championship. Mentrestant, Jordi Raposeiras serà el participant més jove amb 16 anys. “No és gaire freqüent anar amb moto sobre el gel. Va molt bé per derrapar i també hi ha molt bon ambient entre pilots”, va indicar el jove pilot, que enguany no necessitarà l’ajuda del seu pare per baixar de la moto perquè ja toca de peus a terra. En la segona edició de les Ice Gladiators no hi faltarà el guanyador de la primera edició, Nil Solans, que ahir no va ser a la roda de premsa perquè s’havia desplaçat per competir a l’última prova de l’Espanyol de ral·lis.