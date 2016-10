El VPC femení va tornar a competir, i ho va fer amb una victòria doble a l’Estadi Nacional. Les de Jeannot Martinho van superar per 15 a 12 el Villelonguet. En el segon partit, el VPC femení va vèncer de manera clara i contundent el Corbières per 51 a 0. Les cares noves no es van notar en negatiu i sí en positiu.