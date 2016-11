Duel de petits ‘jugones’

El malaguanyat periodista Andrés Montes va canviar del 2006 al 2009 una part del diccionari amb paraules com jugón, tiki-taka o ra-ta-ta-ta-ta. Una de les seves frases més cèlebres va ser: “Porque la vida puede ser maravillosa.” Si Montes estigués viu i veiés jugar el base francès Andrew Albicy i el director d’orquestra argentí Facu Campazzo, segurament diria: Duelo de pequeños jugones. I és que el timó del Bàsquet Club MoraBanc Andorra i el de l’UCAM Múrcia, tot i ser molt menuts per a això del bàsquet, fan bona la dita que en el pot petit hi ha la bona confitura.

Andrew Albicy és el base més baix de la Lliga ACB amb els seus 1,76 metres i Facu Campazzo és el desè en aquest apartat, 1,81. Tots dos tenen un talent innegable. El de Sèvres s’està donant a conèixer en la coneguda com la millor lliga d’Europa i Facu Campazzo continua sent l’etern cedit del Reial Madrid ja que els blancs no tenen espai per a ell, ni quan hi havia Sergio el Chacho Rodríguez ni tampoc ara que no hi ha el de San Cristóbal de La Laguna. El de Ciudad de Córdoba, amb 25 anys, és un dels majors luxes de la Lliga ACB. Cada partit de l’UCAM Múrcia és un espectacle quan Chicho Campazzo està al seu millor nivell. És el millor assistent en aquestes sis primeres jornades amb un total de 40 regals per als companys, és a dir 6,67 per partit. Després d’aquests fluixos partits d’Albicy, contra Baskonia, RETAbet Bilbao Basket i València Basket, el francès ha baixat a la quarta posició de millor assistent amb 30 –sis per partit. Això sí, el base del BC MoraBanc supera Facu Campazzo a la classificació de millor recuperador amb un total de 10 –dos per partit– i l’argentí és just al darrere amb 11 –1,83 per partit. El millor és Shane Larkin, del Baskonia, amb 13.

No tot és bo en aquests bases de tant de talent i creació per donar i vendre, ja que són els dos primers en pilotes perdudes. El primer és Albicy amb 21 –4,20 per partit– i el segon és Campazzo amb 23 –3,83 per partit. Sigui com sigui, el duel promet ser espectacular si tots dos recuperen el nivell ofert en les dues primeres jornades. Són bases elèctrics i potser Facu Campazzo supera Albicy en experiència a Espanya i també en imaginació, ja que l’argentí és capaç de fer jugades dignes de videojoc. Tots dos són bases especials i diumenge s’enfronten al poliesportiu d’Andorra. Tot i així, Campazzo és dubte perquè ahir no va jugar el partit d’Eurocup contra l’Unicaja de Màlaga per una fractura al nas.