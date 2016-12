¿Dues victòries i a la Copa del Rei?

La classificació per a la Copa del Rei no era el principal objectiu a l'inici de la temporada ni tampoc del curs passat, però quan la tens a tocar es converteix en una fita i en un repte a assolir. El Bàsquet Club MoraBanc, invicte al poliesportiu d'Andorra i decebedor com a equip visitant, en què només ha guanyat a la pista del cuer i patint, es troba a només quatre partits del final de la primera volta. L'equip dirigit per Joan Peñarroya ocupa la setena posició amb set victòries ­sis a casa­ i cinc derrotes totes a fora­, i per tant està en una posició que li donaria el bitllet per viatjar a Vitòria i disputar la Copa del Rei. Un desig des del retorn a la Lliga ACB.

La primera d'aquestes quatre finals es disputa dimarts, dia 27, i serà amb la visita d'un rival directe, el sisè classificat, l'Unicaja de Màlaga. Els andalusos, dirigits pel català Joan Plaza, tenen una victòria més que els andorrans i una derrota menys i visiten un poliesportiu d'Andorra que es

manté inexpugnable. L'Unicaja de Màlaga, abans del partit del curs passat, tenia un balanç de quatre victòries al Principat per 60 a 66, 64 a 81, 71 a 74 i 74 a 77, però aquesta ratxa es va trencar la temporada passada amb el triomf dels de Joan Peñarroya per 82 a 79. L'Unicaja té un dels millors

equips de la Lliga ACB, amb jugadors com l¹escorta Nemanja Nedovic, ja recuperat de la lesió, i també l'ala pivot Jeff Brooks, que forma una bona parella interior amb l'ex-ICL Manresa Dejan Musli. També destaquen els exteriors Kyle Fogg, Jamar Smith i el killer Adam Waczynski.

Els rivals directes d¹andorrans i andalusos tenen partits complicats, en especial l'Herbalife Gran Canària, que visita el Baskonia. Els de Luis Casimiro tenen set victòries i sis derrotes després d'un mal inici. Mentrestant, el RETAbet Bilbao Basket visita la sempre difícil pista del Rio

Natura Monbus Obradoiro. Els de Carles Durán tenen el mateix nombre de victòries que de derrotes sis.

En la jornada següent, la número 15, el BC MoraBanc visita la pista de l'Iberostar Tenerife. Els tinerfenys, dirigits per Txus Vidorreta, també lluiten per la Copa del Rei i per superar les greus lesions de Nico Richotti i de Javi Beirán. Dues peces indispensables per a l'Iberostar Tenerife, que

porta nou victòries i quatre derrotes. Els de Joan Peñarroya ja van guanyar la temporada passada al Pavellón Insular Santiago Martín de Tenerife i esperen repetir la fita. L'Herbalife Gran Canària rebrà el Divina Seguros Joventut, que ahir va anunciar el fitxatge del base Terry James Smith, procedent del BC Urartu Yerevan de la Superlliga russa en substitució de Sarunas Vasiliauskas. El RETAbet Bilbao rep la visita del Reial Betis Energia Plus, on milita l'ex-MoraBanc Vojdan Stojanovski.

En la jornada 18, els de Peñarroya hauran de buscar un miracle esportiu a la pista del Barclaycard Center, contra el potent Reial Madrid, i el RETAbet Bilbao Basket i l'Herbalife Gran Canària jugaran a Miribilla. Moltíssima dificultat per als andorrans, i s'haurà d'esperar a què fan bascos i canaris per trobar alguna de positiu en clau andorrana. A l¹última jornada de la primera volta, el BC MoraBanc rep la visita del Reial Betis Energia Plus. Un partit que podria ser decisiu, com la temporada passada va ser el matx contra el Baskonia a Vitòria, que va sortir creu. Per la seva banda, el RETAbet Bilbao visita al Baskonia i l'Herbalife Gran Canària descansa.

Quatre últims partits i quatre autèntiques finals amb molt per decidir. La Copa del Rei hauria de començar a ser un tema recurrent en lloc de parlar de permanències o de millorar el que es va fer la temporada passada. L'ambició no és un pecat. El secret seria portar el bon joc al poliesportiu d'Andorra a les altres pistes de la Lliga ACB, i que això no arribi massa tard, perquè de moment només s'ha guanyat un partit lluny del poliesportiu. La Copa del Rei bé s'ho mereix.

Jou presenta demà 'Espíritu de remontada'

L'exbase del Festina Andorra José Luis Llorente, Jou, torna a casa, i no ho fa per fer unes cistelles i donar assistències, sinó que ho fa per presentar demà, a la FNAC Andorra, el seu primer llibre, Espíritu de remontada. L'exjugador estarà acompanyat a la presentació per Xavi Mujal, director de Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA) i també vicepresident del BC MoraBanc, del director de comunicació del club, Gabriel Fernández, i del director esportiu, Francesc Solana, en una presentació que tindrà lloc demà a les set de la tarda. El llibre està escrit amb la intenció de ser una guia bàsica per superar les dificultats diàries, i no només en el vessant esportiu.