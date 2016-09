El BC MoraBanc, com a amfitrió, aspira a tot a la Lliga catalana

L’hotel Catalonia Plaza de Barcelona va acollir ahir la presentació de la Lliga catalana ACB, que per primera vegada a la història tindrà el Principat com a seu, els dies 28 i 29. A l’acte de presentació hi va assistir el president del club, Gorka Aixàs. El BC MoraBanc, que diumenge juga un altre partit amistós, contra el Divina Seguros Joventut a Platja d’Aro, aspira a conquerir el primer títol de la Lliga catalana ACB, i per això haurà de superar en la semifinal del dimecres 28, a les 20.45 hores, l’ICL Manresa. L’altra semifinal la jugaran l’FC Barcelona Lassa i el Divina Seguros Joventut, a les 18.30 hores.

Per altra banda, el pivot Filip Toncinic viurà avui el seu últim dia al club, ja que acaba el contracte i, tot i fer un bon paper en la pretemporada, no ha rebut cap oferta per continuar. El croat, de 2,13 i 31 anys, té una oferta del Breogán de Lugo.