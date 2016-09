El circuit de ‘cross-country’ aprova

Un altre aprovat. Els responsables de l’UCI van inspeccionar amb el cos tècnic de Vallnord el traçat del circuit de cross-country de la Copa del Món UCI de BTT que acollirà les finals diumenge vinent a partir de les nou del matí i amb medallistes olímpics en acció. L’organització va avalar l’excel·lent estat de la pista i van valorar positivament les últimes modificacions i les adaptacions realitzades. De fet, el medallista olímpic espanyol, amb la medalla de bronze, Carlos Coloma, va entrenar-se ahir al matí i així mateix el va descriure: “Espectacular. Combina a la perfecció la part més natural amb una zona més moderna”, va assegurar el rider de La Rioja, que arriba novè a la classificació general. Ell se sent com a casa i demana el suport de l’afició en una prova en

què té moltes ganes de donar espectacle.

Qui faltarà a la cita, finalment, serà el txec Jaroslav Kulhavi, medalla de plata en cross-country als Jocs Olímpics, que va confirmar que serà baixa ja que no s’ha recuperat de la lesió que es va fer a la mà al març. “El txec és un rival molt dur i lamento que no pugui venir.” Aquesta lesió podria beneficiar el rider espanyol per acabar dintre del top 5. “Jo desitjo que es recuperi aviat i que s’animi per a l’any vinent, perquè hi haurà més batalles.”

Encara no ha arribat al Principat el francès Julien Absalon, campió olímpic i líder de la competició, ja que té previst arribar avui. Per tant, farà el seu primer reconeixement sobre el circuit avui a partir de la una del migdia i lluitarà pel podi diumenge a les finals.

AVUI, CLASSIFICATÒRIES

La jornada de classificacions en descens tindrà lloc avui a partir de les 12.30 hores. Els millors riders disputaran la final demà a partir de les dotze del migdia i durant el matí els bikers de cross-country podran fer els entrenaments oficials.

El Commençal Vallnord DH Team es presenta a casa seva

El Commençal Vallnord DH Team, que competirà en la Copa del Món UCI a Vallnord i que està format per Myriam Nicole, Rémi Thirion, George Brannigan, els germans Gaëtan i Thibaut Ruffin i el jove Gaëtan Vigé, es va presentar en societat a casa seva amb la màxima ambició possible. “És important que tinguin clar que juguen a casa seva. Volem que es converteixin en el millor equip de la Copa del Món. Aquest és l’objectiu”, va assegurar Josep Marticella, el director general de Vallnord Pal-Arinsal.