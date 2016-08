El circuit de descens supera la prova

Tot a punt. El circuit de descens (DHI) va superar amb nota la inspecció tècnica de l’UCI i avui acollirà els entrenaments oficials de la Copa del Món de BTT a Vallnord. En total hi competiran 553 riders i 92 equips, s’hi aplegaran 27 nacionalitats i s’espera superar la xifra de 35.000 espectadors de la Copa del Món que es va disputar el 2013. “Tenim una de les millors pistes de descens i s’han superat tots els tràmits per obrir els entrenaments avui mateix. En l’àmbit tècnic estem seguint les pautes dels Mundials i per tant aquest aspecte el tenim prou garantit. Hem fet alguns canvis de petites traçades que han superat sense problemes la inspecció de l’UCI”, va assegurar el director tècnic de la prova, Albert Balcells, que espera una Copa del Món farcida d’emocions. “Tot està bastant obert ja que tots els títols estan per decidir. Julien Absalon, en cross-country masculí, té una diferència important respecte del segon i si acaba la prova ja tindrà garantit el títol. En descens masculí la incògnita és més gran i el femení estarà entre dues noies.” El guanyador de cada prova suma 250 punts i el segon 200. En cross-country hi ha una efemèride important, la carrera número 200, ja que la primera es va fer a Itàlia l’any 1991. Els corredors rebran una placa commemorativa.

Aquesta Copa del Món arriba un any després de la celebració dels Campionats del Món al país. Fins al 2018 hi ha contracte per acollir una prova de Copa del Món i després tocarà renegociar i també intentar fer tornar uns altres Campionats del Món, que fins al 2020 ja estan adjudicats a altres països. “El 2008 va ser l’inici de tot. Hem picat molta pedra i ara som conscients que és tot un privilegi tenir signats tres anys de contracte amb l’UCI, ja que ells van més d’any en any. S’ha construït entre tots un projecte de país i hem transformat l’estiu a la parròquia i ara ens hem acostumat a veure molts bikers. El nostre objectiu el tenim clar, i és que volem convertir-nos en seu fixa de Copes del Món”, va indicar el cònsol major de la Massana, David Baró. Aquestes declaracions van ser escoltades pel comissari de l’UCI, Simon Burney: “Els Campionats del Món van anar molt bé i això ens va donar confiança per disputar aquí la darrera prova del circuit de Copa del Món, que a més arriba tot just després dels Jocs Olímpics de Rio. Nosaltres estarem contents de tornar sempre que continuïn volent-nos.”

280 VOLUNTARIS

Bona part de l’èxit que pugui arribar a tenir la Copa del Món de BTT serà gràcies als 280 voluntaris que s’hi han implicat, que van rebre el reconeixement de Josep Marticella, el director de Vallnord Pal-Arinsal. “Aquests dies serem el centre mundial de la BTT. Hem demanat a tot el nostre equip que estigui molt a prop dels riders, dels equips, del públic. Som uns privilegiats per poder acollir aquest esdeveniment.” Fent carrera per tornar a tenir els Campionats del Món.

El bronze olímpic espanyol Carlos Coloma, tot simpatia

Després de la presentació oficial de la Copa del Món UCI de BTT al pla de la Caubella, les autoritats van decidir fer-se fotografies per als mitjans al pàdoc i també per la sortida de la prova. Durant aquest passeig es van trobar el bronze olímpic espanyol Carlos Coloma. El biker espanyol, que va ser una de les grans sorpreses a la prova de cross-country, va demostrar que és un esportista molt accessible i humil. Coloma buscarà acabar entre els deu primers de la classificació general i sobretot, com diu sempre, donant espectacle. Als circuits d’Andorra se sent com a casa.