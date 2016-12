El lideratge, a l’abast

La Tercera Divisió espanyola és un somni, però fer-lo realitat no és impossible. El Futbol Club Andorra, amb totes les adversitats que ha hagut de superar per la formació de la nova junta directiva, després la marxa del tècnic Justo Ruiz i les lesions dels seus jugadors, algunes greus, com la d’Aaron Sánchez i la d’Oriol Roch, està en una situació de privilegi al final d’aquest 2016, quan només falten dos partits per acabar la segona volta, i tres si compten el que s’ha de disputar el 4 de gener després de posposar el matx de la jornada 11 per compromisos internacionals de la selecció. Els d’Emili Vicente ocupen la segona posició a només un punt del primer classificat, l’Horta, i el proper dia 4 recuperen el partit contra el Llagostera B. Si s’imposen al segon equip del Llagostera superaran en la classificació l’Horta i obtindran la desitjada primera posició.

L’FC Andorra, força sòlid defensivament ja que és l’equip menys golejat, amb només

11 gols rebuts (0,78 per partit), té molt a prop la primera posició per aconseguir l’objectiu de l’ascens, en què a principi de temporada ni es pensava. El punt negatiu de l’equip dirigit per Emili Vicente és l’escassa aportació ofensiva, amb només 21 gols. Això sí, l’efectivitat és màxima, però el club pot arribar a plantejar-se, si hi ha una opció interessant en el mercat, el fitxatge d’un davanter centre que doni més opcions ofensives als d’Emili Vicente.

A les baixes d’Oriol Roch i Aaron Sánchez s’hi afegeix ara la d’Aleix Cisteró, que va ser operat diumenge del trencament de la mandíbula. L’FC Andorra, amb una plantilla molt curta, ja va optar per donar opcions al juvenil Jordi Aláez i té a la recambra l’alternativa de l’altre juvenil, Àlex Martínez.

Després de recuperar el partit contra el Llagostera, el calendari continuarà amb la visita al Ripollet, un equip de la zona baixa, i l’enfrontament a casa contra la UE Sants, un rival directe en les posicions capdavanteres. I tot, esperen, amb el primer lloc aconseguit.