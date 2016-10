El MoraBanc visita la difícil pista d’un equip d’Eurolliga

Després de dues victòries consecutives al poliesportiu d’Andorra, el Bàsquet Club MoraBanc fa la seva primera visita del curs, i serà diumenge a les vuit del vespre contra el Baskonia. Els de Joan Peñarroya, un dels cinc equips que hi ha invictes en aquest inici de temporada, s’enfronten a un rival d’Eurolliga que avui rep la visita de l’Anadolu Efes Istanbul i que ja acumula una derrota a la Lliga ACB en perdre en l’anterior jornada, al Palau Blaugrana, contra l’FC Barcelona Lassa a la pròrroga. L’equip dirigit pel madrileny Sito Alonso

–exentrenador del Dominion Bilbao Basket, el Lagun Aro i el DKV Joventut– té una plantilla pràcticament nova en què només continuen Adam Hanga, Jaka Blazic, Ilimane Diop, Kim Tillie i Toko Shengelia, i a què han arribat jugadors importants, entre els quals destaca l’italià Andrea Bargnani, que va ser triat número u del draft de l’NBA el 2006 per als Toronto Raptors. També destaquen el base Shane Larkin, ex-New York Knicks i Brooklyn Nets, el també base Josh Akognon, també ex-NBA, l’escorta Trevor Cooney, el pivot alemany Johannes Voigtmann i el base brasiler Rafa Luz. Un bon equip que aspira, com sempre, a assolir els màxims reptes possibles.