El Mundial, ‘l’última bogeria’

L’últim Mundial 3x3 va començar ahir, i ho va fer amb dos partits de la selecció femenina, contra Austràlia i Hongria. Dues derrotes que formen part de la lògica més aclaparadora. La pitjor notícia va ser la lesió al minut 1 del primer partit, contra Austràlia, de la jove Clàudia Brunet. Una de les millors jugadores del combinat es va fer una lesió al turmell i no va jugar ni el segon partit contra Hongria ja que se’l va mirar, coixa, des de la banqueta. I és que la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), representada a Guangzhou pel president Manel Fernández, està gaudint i alhora patint de la seva última màxima cita en aquest bonic projecte del 3x3, que no ha rebut cap mena de suport ni públic ni tampoc privat –a excepció feta del Comú d’Escaldes, que tant va apostar per acollir el Preeuropeu.

En el primer partit, contra Austràlia, Pati Vicente, Eva Vilarubla i Alba Pla van haver de jugar bona part del matx sense rotació i van perdre per 9 a 14. Tot seguit, Hongria, l’actual campiona d’Europa, va superar les andorranes per 21 a 8. Bon físic i bona mà de les actuals campiones d’Europa contra una Andorra que amb prou feines es mantenia en pista sense poder fer canvis.

“Hem competit bé. El 3x3 és un esport molt exigent i elèctric i sense canvis costa. Amb Clàudia Brunet a pista tens més opcions ja que és la nostra jugadora més creativa”, va indicar el director tècnic de la FAB, Jaume Tomàs. Per la seva banda, Brunet treballarà de valent per poder jugar dijous contra l’Argentina i contra Macau. “Intentaré ser-hi”, va indicar.

D’altra banda, la selecció masculina s’enfronta avui, a les 12.20 hores, contra Egipte i a les 13.50 hores contra Indonèsia. L’equip està format per Jordi Olcina, Oriol Fernández, Rafa Casals i Xavi Galera.