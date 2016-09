El Navarra s’interessa per la cessió del pivot Waly Niang

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra treballa als despatxos per trobar-li una sortida al pivot de Dakar Waly Niang. El center, de 20 anys i 2,06, va signar l’estiu passat un contracte per a dues temporades segons el qual en la segona havia de pujar al primer equip, però el club li va canviar aquesta clàusula i es va comprometre a buscar-li una cessió a un equip de categoria superior a la Lliga EBA. L’exjugador del Reial Madrid i el Movistar Estudiantes ha rebut l’interès del Basket Navarra, de LEB Or. L’equip navarrès serà dirigit el curs vinent per l’ex-Lleida Joaquín Prado.