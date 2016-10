El Portugal de Cristiano Ronaldo i actual campió d’Europa, rival d’Andorra

Molts s’han fet un fart de fer entrevistes per a mitjans portuguesos. Portugal és l’actual campiona d’Europa i té en les seves files un dels considerats com a millors jugadors del món, Cristiano Ronaldo. A més hi ha l’afegit que Andorra és un país d’acollida per a molts portuguesos. A la Federació Andorrana de Futbol (FAF) el president, Víctor Santos, és portuguès, i també alguns jugadors com Víctor Hugo Moreira, Marcio Vieira i José Antonio Gomes. Ells tornen al seu país, on tenen bona part de la família i alguns part de la infància. I ho faran defensant els colors d’Andorra i en el moment més dolç del futbol portuguès, ja que els de Fernando Santos es van endur el títol de campions d’Europa en l’última Eurocopa. Avui, a les 20.45 hores a Aveiro –la coneguda com la Venècia portuguesa–, Andorra s’enfronta a Portugal, i ho farà després de deixar bones sensacions en el partit contra Letònia, però jugarà amb una Portugal totalment necessitada.

El seleccionador, Koldo Álvarez, va convocar per primer cop en un partit oficial Àlex Martínez, que té tan sols 17 anys i dilluns en farà 18. El davanter juvenil de l’FC Andorra és l’únic punta de la convocatòria per la baixa de Gabi Riera, que té molèsties, i la inexplicable de Sebas Gómez. “Sens dubte és un partit important. Portugal té un objectiu clar, i passa per ser al Mundial del 2018. El nom del rival no importa i els jugadors saben que han de guanyar qualsevol per assolir la fita. Ells saben com juga Andorra. És un equip defensiu. Hem de jugar ràpid, però no amb presses”, va indicar el seleccionador portuguès, Fernando Santos, que no podrà comptar amb un jugador titular i en els últims partits parella d’atac de Cristiano Ronaldo, l’extrem del València Nani.

Per la seva banda, Koldo Álvarez ho té clar. “Intentarem donar una mica de continuïtat a les sensacions amb les quals vam acabar el partit contra Letònia. Tenim molt bones sensacions per afrontar dos partits complicats, contra la campiona d’Europa i contra Suïssa, que va guanyar Portugal”, va dir a la FAF. Qui es retrobarà amb companys amb qui es va entrenar quan militava al Reial Madrid C serà Marc Vales, que coincidirà amb Cristiano Ronaldo i Pepe.