El Principadel presenta el seu projecte al Comú i al Govern

El Principadel, projecte impulsat per l’empresari resident Miguel Lao, continua fent passos de gegant i ahir es va reunir amb el Comú d’Andorra la Vella i el Govern per presentar el seu projecte. A la reunió amb el Comú d’Andorra la Vella hi van assistir l’empresari resident Miguel Lao; Lluís Bruguera, de la Bruguera Tennis Academy, que acaba de signar un conveni amb Principadel per ajudar en el creixement de la base, i el cònsol menor del Comú, Marc Pons. Després hi va haver una altra reunió amb el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal. “Cada vegada estic més content. Aquest projecte serà un èxit. Els hem explicat que tot ho fonamentarem en l’augment de la base, i això passa pels col·legis”, va assegurar Bruguera.