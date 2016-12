El repte complicat de la Copa del Rei

Trobar-se invicte al poliesportiu d’Andorra amb un ple de victòries, és a dir cinc de cinc, i ser quart classificat a la Lliga ACB va fer créixer l’eufòria. El nou projecte liderat des de la banqueta, un any més, per Joan Peñarroya feia patxoca a l’afició i també van rebre molts elogis de fora. Les paraules Copa del Rei, play-off pel títol i una possibilitat de poder classificar-se per a Europa començaven a sentir-se, però en dos partits consecutius lluny del poliesportiu d’Andorra aquesta eufòria s’ha convertit en un xic de pessimisme. El BC MoraBanc ha passat de ser quart a ocupar la vuitena posició després de perdre contra el Montakit Fuenlabrada, que era el penúltim classificat amb només dues victòries, i contra el Movistar Estudiantes, després de 30 minuts per a l’oblit i una reacció que va arribar massa tard i que a més va tenir una jugada polèmica final que podia haver significat la victòria. El Movistar Estudiantes, que en les últimes temporades no està per gaires alegries, era el desè amb tan sols tres victòries.

És cert que a la Lliga ACB no és fàcil guanyar fora de casa, però també és cert que amb aquesta imatge i amb aquest joc poques opcions tens d’obtenir alguna cosa positiva. A excepció dels últims 10 minuts contra els de Salva Maldonado, en què els de Peñarroya van oferir un petit tast del que han de fer. I és que la solidesa i el joc coral mostrats a casa no tenen res a veure amb el poc esperit defensiu i la poca clarividència en atac lluny del poliesportiu. Dues cares i la classificació per a la Copa del Rei encara la recta final amb les sis últimes jornades de la primera volta. El calendari és molt exigent i dur ja que reben dos grans, l’FC Barcelona Lassa i l’Unicaja de Màlaga, i un a priori assequible, el Reial Betis Energia Plus, i visiten tres equips forts com a locals: Tecnyconta Saragossa, Iberostar Tenerife i el potent Reial Madrid.

Els de Joan Peñarroya ocupen l’última posició, la vuitena, que dóna accés a la Copa del Rei, que es disputarà a Vitòria. Es troben amb sis victòries i quatre derrotes, com el RETAbet Bilbao Basket. La temporada passada, el Montakit Fuenlabrada es va classificar per disputar la Copa del Rei, de manera sorprenent, amb nou victòries i vuit derrotes i el MoraBanc es va quedar a les portes en perdre a Baskonia amb vuit victòries i nou derrotes. Per tant, la classificació per a la Copa del Rei podria passar per sumar tres victòries més.

Sigui com sigui, el més important és que l’equip dirigit per Joan Peñarroya es retrobi amb la solidesa perduda en aquests dos últims partits i que no només sigui Giorgi Shermadini qui porti la batuta. El pivot georgià és la referència, però contra el Movistar Estudiantes es va trobar molt sol en el seu festival, amb 39 de valoració després de 21 punts i 16 rebots. En rebots i valoració és la seva millor marca personal assolida a la Lliga ACB, perquè contra el Movistar Estudiantes el curs passat va capturar 14 rebots i contra el Baskonia va obtenir una valoració de 38. No va ser l’únic rècord aconseguit per Shermadini, ja que es va endur el rècord rebotejador d’aquesta temporada. El center georgià és el sisè jugador amb més valoració de la història andorrana a la Lliga ACB amb 771 crèdits. Supera el mític Ricky Brown i és lluny del primer, Joe Llorente, amb 1.809.

Ni la millor versió de Shermadini va servir al BC MoraBanc, que lluny del poliesportiu d’Andorra ha de millorar molt les prestacions i ha d’agafar confiança per no allargar aquesta mala ratxa que tant mal li està fent. La Copa del Rei és un objectiu ambiciós, però els de Peñarroya necessiten demostrar que poden plantar cara a qualsevol, però amb un joc millor. Sis finals per a Vitòria.

Andrew Albicy, el jugador més solvent al mes de novembre

En els dos últims partits –un encara formava part del mes de novembre-, no s’ha vist la millor versió d’Andrew Albicy. Tot i així, el base francès s’ha convertit en el jugador més solvent del novembre gràcies als vots dels aficionats rebuts en el marc del premi MoraBanc. En les cinc jornades del mes passat, Albicy va sumar 125 punts i va ser el més votat amb molta diferència, ja que Shermadini es va quedar amb 90, Beka Burjanadze amb 82 i David Walker amb 46. Per tant, Albicy ocupa la primera posició amb 213 punts, seguit de Beka Burjanadze amb 168 i Giorgi Shermadini amb 132. D’altra banda, el base que va substituir Andrew Albicy, Víctor Sada, va fitxar ahir pel segon equip de

l’FC Barcelona Lassa per jugar a LEB Or. Allà tornarà a coincidir amb el seu bon amic Jordi Trias, també exjugador del BC Andorra. “Em pot servir per agafar ritme de competició i també perquè tot el món vegi que estic bé i no tinc cap problema físic”, va assegurar el base català, que tornarà a les pistes després del seu pas per Andorra.

La recta final per classificar-se per a la Copa del Rei

BC MoraBanc - FC Barcelona Lassa Diumenge

Tecnyconta Saragossa - BC MoraBanc Diumenge, 18 de desembre

BC MoraBanc - Unicaja de Màlaga Dimarts, 27 de desembre

Iberostar Tenerife - BC MoraBanc Divendres, 30 de desembre

Reial Madrid - BC MoraBanc Diumenge, 8 de gener

BC MoraBanc - Reial Betis Energia Plus Diumenge, 15 de gener