El resident Esteban Chaves, setè a Peña Cabarga

Chris Froome va enviar un missatge a Nairo Quintana, i ho va fer en un cim talismà, Peña Cabarga, a la Vuelta a Espanya. Allà on va donar-se a conèixer a la Vuelta el 2011. Va aconseguir la seva primera victòria com a professional i es va quedar a només 13 segons de Juanjo Cabo en la classificació general. El ciclista de l’Sky tenia assenyalada aquesta prova i va retallar quatre segons al colombià Nairo Quintana, gràcies a la bonificació. No és gaire temps, però tot i així és un cop psicològic. El millor resident va ser Esteban Chaves, que va atacar a 1,8 quilòmetres. Va obrir espai i el gregari de Froome, Leopold Konig, va obrir camí a Froome. Alejandro Valverde va neutralitzar Konig i Nairo es va llançar al contracop. Froome va reaccionar al final i es va imposar. Chaves continua a la quarta posició a la recerca del podi final de la Vuelta a Espanya. Un repte per al resident.