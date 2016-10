El resident Jonathan Castroviejo, podi al Mundial de contrarellotge

El ciclista resident del Movistar Team Jonathan Castroviejo es va sobreposar a un circuit complicat per les seves característiques i va assolir la medalla de bronze al Campionat del Món de contrarellotge, a Doha. El recentment campió d’Europa, autor d’un final d’any espectacular després d’una lesió al coll al febrer per una caiguda, va oferir a la selecció espanyola la medalla de bronze sobre un recorregut de 40 quilòmetres entre Lusail i The Pearl. El resident va arrencar amb força. Va passar sisè pel primer intermedi (quilòmetre 13) i va anar millorant a mesura que passava la prova per acabar tercer, tot just darrere de Tony Martin, el campió, i Vasil Kiryienka. El resident Rohan Dennis va ser sisè i un altre resident com Luke Durbridge, divuitè.