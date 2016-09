El rider junior del Team Commençal Vallnord, Gaetan Vige, Campió del Món de descens

El rider del Team Commençal Vallnord en categoria junior, Gaetan Vige, s’ha penjat la tercera victòria en Copa del Món, cosa que el situa en segon lloc del rànquing general per darrera del canadenc Finnley Iles. “He fet una baixada molt ràpida i segura i amb un ambient que m’ha donat molta confiança”, ha assegurat el jove francès. A la categoria absoluta, Aaron Gwin i Rachel Atherton es pengen a Vallnord –Andorra la medalla de campions de la Copa del Món 2016, mentre que pel que fa a les dones, el triomf de Rachel Atherton ha estat per partida doble, ja que s’ha coronat campiona del circuit i a més, ha guanyat la prova d’aquest dissabte a Vallnord – Andorra.

El rider del Team Commençal Vallnord en categoria junior, Gaetan Vige, s’ha penjat la tercera victòria en Copa del Món, cosa que el situa en segon lloc del rànquing general per darrera del canadenc Finnley Iles. “He fet una baixada molt ràpida i segura i amb un ambient que m’ha donat molta confiança”, ha assegurat el jove francès. En dones, l’andorrana Blanca Aracil ha quedat cinquena tot i les dificultats: “la rider que em precedia ha caigut i això m’ha obligat a frenar i a perdre totes les possibilitats”.

El nord-americà Aaron Gwin s’ha proclamat guanyador de la Copa del Món 2016 tot i la seva discreta actuació a la darrera prova del circuit disputada aquest dissabte a Vallnord – Andorra. Gwin, que ha fet una baixada “sense arriscar” ha “cedit” el podi a Danny Hart que ha guanyat amb més de 2 segons de diferència respecte del sudafricà Greg Minnaar. Loic Bruni, actual Campió del Món, ha completat el podi.

Pel que fa a les dones, el triomf de Rachel Atherton ha estat per partida doble, ja que s’ha coronat campiona del circuit i a més, ha guanyat la prova d’aquest dissabte a Vallnord – Andorra. La britànica ha tret més de 6 segons de diferència a la segona classificada, Tracey Hannah. El tercer lloc ha estat per a la francesa del Team Commençal Vallnord, Myriam Nicole, que havia marcat el millor temps a les classificatòries.

Gwin, ha reconegut la dificultat tècnica de la pista, que “s’ha anat complicant molt amb la pluja”. Gwin, que tenia pràcticament assegurat el primer lloc de la general, ha fet una baixada “molt prudent i sense arriscar”, pensant en competir amb “total garanties” als Campionats del Món que es disputaran la setmana vinent a Val d’Isère (Itàlia).

De la seva banda, Hart ha anat en la mateixa línia que el campió: “he fet una baixada molt ràpida però també assegurant molt. He tingut sort i al final he marcat el millor temps”. El britànic també ha coincidit amb Gwin en la transformació de la pista a mida que s’ha anat mullant.

Rachel Atherton no amagava la seva felicitat en proclamar-se una vegada més campiona de la Copa del Món en “una de les millors pistes del Món”. A diferència de Gwin, que ha fet una cursa sense arriscar, Atherton sí que ha anat a per totes i finalment li ha servit per sumar un títol mundial més al seu palmarès. Atherton ha estat inabastable aquesta temporada guanyant les set proves de la Copa del Món.

La rider del Team Commençal Vallnord, Myriam Nicole, també ha expressat la seva satisfacció per la tercera plaça. Nicole, que ha estat lesionada part de la temporada i només ha pogut competir en dues proves, ha reconegut que aquest 3r lloc l’encoratja molt més per anar a lluitar als Campionats del Món