El títol de campió del món, en joc

Un corredor andorrà, de 42 anys i que treballa de bander, pot assolir el títol de campió del món de curses verticals de muntanya. Escriure-ho és més fàcil que optar-hi, però Ferran Teixidó està a punt de fer realitat una fita gairebé impossible. La temporada passada ja va ser tercer de la classificació general i enguany ocupa la primera posició, i avui disputa l’última prova de les World Series de curses verticals, a Limone sul Garda. Aquesta prova tan mediàtica i que puntua un 20% més que les altres. En aquesta localitat de Brescia es troba Ferran Teixidó amb el seu germà Xavi, que li està donant suport durant tota la temporada. Dimecres i ahir es van entrenar sobre el terreny de la prova i l’únic que saben és que la competició comença avui a les set de la tarda i no a les 19.30 hores com estava previst, perquè l’organització vol començar de dia la prova ja que es preveu pluges. “Aquesta és una cursa que conec molt i si es manté el recorregut original encara podré aconseguir un bon resultat, i si el canvien em perjudicarà molt. ¿Si la pluja em beneficia? A mi personalment, com més complicada sigui la prova més m’afavorirà”, va assegurar Ferran Teixidó, que preveu que es mantindrà aquest recorregut original de tres quilòmetres i 1.100 metres de desnivell. “Els organitzadors diuen que volen fer el recorregut establert, perquè de previsió de neu no n’hi ha. Sí que plourà, això sí.”

Ferran Teixidó ocupa la primera posició de la general amb 290 punts, seguit del català Jan Margarit amb 254 i del txec Ondrej Fejfar amb 234. “Jo em trobo bé. Ja ens hem entrenat i hem reconegut el terreny i les sensacions són bones. Lluitaré per estar entre els 10 primers i sent conscient que serà molt difícil ja que m’enfrontaré als millors, com l’italià Philip Goetsch, el suís Rémi Bonnet o l’italià Urban Zemmer. N’hi ha molts. Vuit d’ells són del màxim nivell de curses verticals de muntanya. És una carrera mediàtica i tothom anirà per la victòria perquè hi ha diners pel mig i perquè també és una prova important.” El corredor andorrà se sent valorat dintre del circuit i no sent molta pressió, encara que una mica sí, com és lògic. “Sóc molt realista i serà complicat, però em sento molt valorat. Tinc una mica de pressió, tot i que aniré a fer-ho al millor possible. Ho donaré tot i ja no puc anar més enllà del que he fet fins ara, ja que correré amb gent que és molt bona i sortir primer és una sensació d’orgull i molt important”, va indicar Ferran Teixidó, que també rep el màxim suport del seu germà Xavi, que recentment s’ha imposat en els 2.900 Alpine Run. “Ell des del principi de temporada, abans de fer la primera prova de totes, em va dir que acabaria primer.

Està molt motivat amb mi i per a mi fer podi dos anys consecutius seria molt important. Vull acabar amb bones sensacions i no amb sensacions de derrota.”

Per la seva banda, els germans Casal, Marc i Òscar, també es troben a Limone sul Garda per disputar la prova Sky de demà. Tenen opcions de podi ja que ocupen la cinquena i quarta posicions de la general, respectivament. Saben que ho tenen complicat, però buscaran acabar al millor possible. Un top 10 seria un objectiu ben marcat i un podi, una assignatura difícil d’aprovar. Això sí, no renuncien a res i aniran pel podi de la general. Tres fites de tres corredors andorrans que semblen impossibles i que Ferran, Òscar i Marc poden convertir en realitat.

Penúltima prova de la Copa d’Andorra

La Transfronterera, la penúltima de les curses puntuables per a la Multisegur Copa d’Andorra, se celebra diumenge sense Òscar i Marc Casal, que són els líders de la general. La prova tindrà un recorregut per als joves de 12 a 15 anys i un altre per als majors de 16. La versió curta, de 14,9 quilòmetres i 462 metres de desnivell acumulat positiu, tindrà la sortida a Bescaran a les deu del matí i l’arribada a la Seu d’Urgell, i la cursa llarga tindrà 31 quilòmetres i 1.896 metres de desnivell, amb sortida a Sant Julià de Lòria a les vuit del matí i final a la Seu.