El Trofeu Andros, ‘partit a partit’

Vint-i-dues edicions del Trofeu Andros al Principat de les 28 que ja porta la competició de més prestigi de pilotatge sobre gel. Perquè no hi faltés enguany es va tancar un acord verbal amb el seu organitzador, Max Mammers, i això que ell demana un acord de renovació per tres anys, però per qüestions econòmiques l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) no l’ha tancat i perquè no rep el suport institucional del Comú d’Encamp. Com a col·laboradors principals té Andorra Turisme, Crèdit Andorrà i Hiper Pas. “Tenim un acord de renovació de tres anys, però vam decidir fer un acord verbal perquè volem anar d’edició en edició. La relació professional i personal amb Max Mammers és excel·lent i continuarem amb aquesta línia d’acords verbals”, va reconèixer el secretari de l’ACA, Toni Sasplugas, quasi emulant Cholo Simeone i el seu partit a partit.

El Trofeu Andros es disputa a partir de divendres en les categories Elite, Elite Pro, Enedis (vehicles elèctrics) i el trofeu motociclista AMV Cup. Enguany hi haurà un canvi d’horaris per la televisió en directe, amb la tarda i la nit com a màxims protagonistes. “La nostra prova més important és aquesta i nosaltres volem seguir impulsant l’Andros”, va dir Sasplugas. El Trofeu, que començarà divendres al Circuit d’Andorra a les dues del migdia, ha obert el teló aquesta temporada a Val Thorens amb la victòria de Jean-Baptiste Dubourg (Clio 3), però el gran atractiu serà veure el gran Olivier Panis i Jean Philippe Dayraut. A l’AMV Cup hi haurà presència andorrana amb Xavi España, Dani Fontanet i Àlex Antor. L’espectacle està més que garantit.