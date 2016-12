El VPC fa una innocentada

El VPC va voler celebrar el dia dels Sants Innocents i va publicar una notícia al web del club on informava d’un fitxatge estel·lar per jugar amb l’equip dirigit pel binomi format per Jonathan Xepi García i David Kirikaixvili. Aquesta incorporació era Piri Awahou Tihou Weepu. L’obertura neozelandès, de 33 anys, va guanyar la Copa mundial de rugbi del 2011. L’internacional pels All-Blacks va deixar el combinat en fitxar pel London Welsh RFC. Al VPC, de moment, no hi arribarà.