El VPC femení va obtenir la tercera posició de quatre equips en el torneig a Vilallonga de la Salanca. Les de Jeannot Martinho van perdre per 10 a 25 contra el Lunel i per 5 a 10 contra el Vilallonga de la Salanca. L’única victòria andorrana va ser contra l’USAP per 10 a 7, amb dues marques de Nadia Olm. El primer del torneig va ser el Lunel.